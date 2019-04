Les fans à Star Wars Celebration 2019 — C.Vié

L'ultime volet de « Star Wars » bouclera la saga commencée en 1978.

J.J. Abrams a annoncé que Carrie Fisher y sera présente.

Il faudra attendre le 18 décembre pour voir le film en France.

Six mille fans en délire étaient présents à la Wintrust Arena de Chicago en espérant en apprendre plus sur Star Wars : Episode 9. Un teaser sublime et le titre ont été annoncés sous les vivats. Ce sera donc The Rise of Skywalker.

La star de la télévision Stephen Colbert a accueilli Kathleen Kennedy, J.J. Abrams et de nombreux acteurs sur scène. « Je crois que vous serez si heureux de ce que vous allez voir » a prophétisé a productrice. Tous ont ensuite joué au chat et à la souris pour donner très envie sans trop en révéler. 20 Minutes a fait le tri des informations.

Le montage avance grand train

« On est comme dans une grotte dans la salle de montage, et être là nous rappelle pourquoi et pour qui nous faisons tout cela », précise J.J. Abrams. Effectivement, vu le nombre de fans venus sabre laser au clair pour l’acclamer, on peut penser qu’il ne perd pas son temps. « Ce nouveau film met fin aux trois trilogies mais doit pouvoir être vu indépendamment », insiste-t-il.

Carrie Fisher sera bien là

Chaque mention du nom de Carrie Fisher était accueillie par un tonnerre d’applaudissements. « Elle était irremplaçable donc nous n’avons pas pensé une seule seconde à utiliser des images de synthèse pour la faire revivre, insiste J.J. Abrams. Nous avons préféré utiliser des images tournées sur l’Episode VII. » Billie Laurd, fille de l’actrice, sera aussi sur le coup dans le rôle du lieutenant Connix.

Lando Calrissian revient !

Billy Dee Williams l’a annoncé. Lando Calrisian, ami et rival de Han Solo, est de retour et il pourrait même avoir une fille Janna incarnée par Naomi Ackie. Cette dernière, nouvelle venue dans la saga, est restée évasive sur ce sujet. « Nous dirons seulement que Lando est si séduisant qu’il a pu semer des bambins dans toute la galaxie. » Une affaire à suivre.

Il y a un nouveau robot

Attention, préparez vos cartes bleues. Le nouveau robot D-O est craquant à souhait ! « On le voit fonctionner comme s’il était vrai pour la première fois, avoue JJ Abrams. Neal Scanlan et son équipe ont créé cette version pour la première fois » Ce petit bonhomme va faire un carton en jouet. On le prédit car son petit museau et sa roulette sont adorables.

L’Empereur revient

On le croyait mort (Dark Vador l’avait poussé dans le vide) mais le teaser change tout avec son éclat de rire final. L’apparition de Ian McDiarmid qui incarne l’Empereur Palpatine a laissé les fans bouche bée. Il a fallu que le comédien face relancer le teaser une deuxième fois pour qu’on soit certain de ne pas avoir rêvé. Il faudra cependant attendre jusqu’au 18 décembre, date de sortie française, pour en savoir plus.

Les fans français ravis

« Je n’en reviens pas, déclare Thomas, fan français. Voir que Slywalker est mis en avant est totalement inattendu. C’est un désaveu vis-à-vis de l’épisode précédent ». Pour l’instant, il n’existe pas de titre français officiel. La traduction de « L’ascension de Skywalker » semble tenir la corde chez les fans. Il faut qu’ils profitent de ce nouveau volet car Bob Iger, patron de Walt Disney Company, a annoncé en interview chez Bloomberg qu’il comptait marquer une pause dans la saga Star Wars après l’Episode 9.