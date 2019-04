Robert Downey Jr. en tournée promo mondiale pour «Avengers:Endgame», le 15 avril à Seoul en Corée du Sud — Ahn Young-joon/AP/SIPA

« Avengers : Endgame » sort mercredi 24 avril au cinéma et est la suite de « Infinity War ».

Le film marque la fin d’une première époque, divisée en trois phases, du Marvel Cinematic Universe, une suite de films mettant en scène des super-héros Marvel.

La sortie de « Avengers : Endgame » est un événement mondial dont la portée échappera à ceux qui, avant de lire cet article, ne savent pas ce qu’est le MCU, qui est Thanos ou encore à quoi servent les Pierres d’infinité.

Le 24 avril prochain sort le film le plus attendu de tous les temps. On exagère ? A peine. Avengers : Endgame a déjà battu le record de préventes aux Etats-Unis et devrait s’installer durablement en tête du box-office mondial. Comme l’indique son titre, le film marque la fin d’une ère : la suite et fin des événements d’Infinity War, l’apothéose d’une vingtaine de productions Marvel Studios, un tournant du Marvel Cinematic Universe. Il est donc temps de faire le point, le tri, de ce qu’il faut savoir avant de se précipiter en salle.

C’est quoi le MCU ?

S’il y avait déjà eu des adaptations cinéma des super-héros Marvel (Blade, Spider-Man, Daredevil, Hulk, X-Men), Iron Man inaugure en 2008 un nouvel âge d’or pour Marvel Studios, sous l’égide de Disney l’année suivante, et le début du Marvel Cinematic Universe (MCU), un univers partagé de films, d’histoires, de héros, en écho à ce qui se faisait déjà depuis longtemps dans les comics. C’est la visite de Nick Fury à la fin d’Iron Man puis ses apparitions régulières dans les célèbres scènes post-génériques, jusqu’aux présentations officielles dans le premier Avengers.

A partir de là, tous les super-héros se croiseront d’un film à l’autre, des films qui peuvent se voir individuellement mais s’apprécient mieux dans leur globalité, avec les Avengers (Ere d’Ultron, Infinity War, Endgame) comme rendez-vous incontournables. Le MCU est également rythmé par des phases, les trois premières se terminant avec Endgame et formant ce que Kevin Feige, président de Marvel Studios et gardien du temple, appelle a posteriori « The Inifinity Saga ». Le prochain Spider-Man : Far From Home, cet été, sera un bonus, avant le début d’une nouvelle phase et nouvelle saga.

C’est quoi les Pierres d’Infinité ?

Les Pierres d’Infinité font partie intégrante et servent de fil rouge au MCU depuis le début, et le film Thor, même si elles n’apparaissaient pas forcément sous ce nom. La Pierre de l’Espace (bleue) est d’abord présentée comme le Tesseract dans les premiers épisodes, la Pierre de Réalité (rouge) comme l’Ether de Svartalfheim dans Thor 2, la Pierre du Pouvoir (violette) comme l’Orbe de Morag dans Les Gardiens de la Galaxie, la Pierre de l’Esprit (jaune) caché sur le spectre de Loki puis portée par Vision, la Pierre du Temps (verte) alias l’Œil d’Agamotto dans Doctor Strange, et enfin, la Pierre de l’Âme (orange) qui se révèle être sur la planète Vormir dans Infinity War. Une fois réunies et placées sur le Gant de l’infini, elles deviennent l’arme la pluis puissante de l’univers. C’est pourquoi Thanos les recherche depuis dix ans et 22 films. Qui ça ?

C’est qui Thanos ?

Lorsqu’il apparaît pour la première fois à la fin d’Avengers, le spectateur peut se dire : « Ok un gros mec bleu, peut-être un cousin de Hellboy, et sûrement un grand méchant ? ». Le fan de comics, lui, sait de qui il s’agit, Thanos, ennemi juré des Avengers. Les films ne rentreront jamais dans l'histoire de ses origines comme les comics. Plus ou moins derrière toutes les menaces que subit la Terre, il est un tyran intergalactique et cherche à réunir les Pierres d’Infinité et les utiliser pour rétablir l’équilibre dans l’univers (en tuant la moitié des êtres vivants). C’est l’enjeu des arcs du comics The Infinity Gauntlet et The Infinity War, et du film éponyme. Comme il l’annonçait dans la scène post-générique de L’Ere d’Ultron, Thanos décide de collecter lui-même les Pierres après avoir fait appel à des sous-fifres (Loki, Ronan…). Après deux heures et demi de film dans Infinity War, il y parvient, enfile le Gant de l’Infini et claque des doigts.

C’est quoi le « snap » ?

Aussi, et officiellement, appelé « la Décimation », ce claquement de doigts, ce « snap » en anglais, était la grosse suprise de Avengers : Infinity War. Pour la première fois, le méchant gagne, son plan a marché, la moitié de l’univers a disparu, s’est désintégrée. Littéralement. Une réussite qui a tout de même eu un prix pour le tyran, il a dû sacrifier sa fille adoptive Gamora, des Gardiens de la galaxie, pour obtenir la Pierre de l’Âme. Une manière, ou tentative, d’humaniser le personnage, qui semble vraiment croire à son idéologie douteuse et qui arbore un sourire satisfait dans le dernier plan du film.

Qui est mort, qui est vivant ?

Avant le « snap », Thanos avait déjà des victimes parmi les personnages du MCU, avec la mort inaugurale de Loki et Heimdall, le sacrifice de Gamora, et la destruction de Vision pour récupérer la dernière Pierre. Puis Bucky, Black Panther, Groot, Scarlet Witch, Faucon, Mantis, Drax, Star-Lord, Docteur Strange, Spider-Man, Nick Fury et la Guêpe se désintègrent sous les yeux de leurs amis survivants. Comme le « snap » est bien fait, reste le trio d’Avengers historiques, Iron Man, Captain America, Thor, auquel s’ajoutent Hulk, Black Widow, Ant-Man, Hawkeye, War Machine, Rocket, Valkyrie, Nebula, Okoye, Wong, Pepper Potts, Harold Hogan, et la « petite » dernière, Captain Marvel.

A quelques jours de sa sortie, Avengers : Endgame reste, comme Infinity War à la même époque, très mystérieux. A la vue des différentes bandes-annonces, l’enjeu semble être de changer le cours de l’Histoire, de sauver tout le monde, de battre Thanos. Comment ? C’est la question que tous les fans se posent : voyage dans le temps ? Nouveau Gant de l’Infini ? Sacrifice d’un des Avengers ? Fin du game mercredi.