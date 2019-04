Sir Lionel Frost (doublé par Thierry Lhermitte) et Monsieur Link (doublé par Eric Judor) dans «Monsieur Link» de Chris Butler — Metropolitan Film Export

Thierry Lhermitte et Eric Judor assurent les voix françaises du dessin animé « Monsieur Link », le premier en explorateur snob, le second en créature craquante.

Les deux comiques se sont fait rire l’un l’autre pendant cette expérience bien qu’ils aient enregistré leurs prestations séparément.

Ils n’avaient jamais travaillé ensemble avant d’être réunis pour enregistrer les voix françaises de Monsieur Link de Chris Butler, nouvelle merveille de studios d’animation Laïka, spécialiste des marionnettes et la stop-motion.

Dans ce film d’animation, Thierry Lhermitte incarne Sir Lionel Frost, l’explorateur snob doublé en anglais par Hugh Jackman. Eric Judor est à la VF ce que Zack Galifianakis est à la VO pour interpréter le « chaînon manquant » Monsieur Link, délicieux primate aux yeux tendres.

« Entre Thierry Lhermitte et moi, c’était une partie de jambes en l’air comique », confie Eric Judor à 20 Minutes, tandis que son partenaire acquiesce. Visiblement, cette expérience a rendu le duo très complice…

Apprendre à se connaître

« D’Eric, je connaissais surtout La Tour Montparnasse Infernale et la série H que j’adorais, reconnaît Thierry Lhermitte. Je ne m’attendais à ce qu’on se marre autant ensemble. » Eric Judor était impressionné à l’idée de bosser avec une légende de son enfance : « Bien que je n’aime pas le mot légende qui donne l’impression que les gens sont morts alors que Thierry est bien vivant quand il s’agit de rire et de faire rire. » L’alchimie entre les deux acteurs comiques est palpable dans les échanges entre leurs personnages, savant égocentrique et bestiole attendrissante.

Se faire rire mutuellement

Les deux comédiens ne sont pas partis avec la même expérience du doublage de films d’animation : Eric Judor a notamment déjà travaillé sur Gang de requins et Vaillant. « L’animation me passionne depuis toujours, avoue-t-il. Et le personnage de Monsieur Link me ressemble un peu, même s’il faut le prendre au premier degré. » De son coté, Thierry Lhermitte a fait ici ses premiers pas dans l’animation, s’offrant au passage une petite allusion au Père Noël est une ordure pour célébrer son baptême. « Nous formons un duo stimulant car chacun d’entre nous avait envie de faire rire l’autre », reconnait-il.

Faire les guignols

Pour autant, les deux comiques n’ont pas enregistré leurs prestations ensemble. « C’était plus efficace ainsi. Vue notre tendance à faire les guignols, on serait encore en studio si on nous avait mis dans la même pièce », estime Thierry Lhermitte. « C’est plus fort que nous, renchérit Eric Judor. On ne peut pas s’empêcher d’être comme des gamins. » Mais c’est sans doute pour cela que leur double prestation dans Monsieur Link fonctionne si bien.