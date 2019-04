Lou de Laâge et Isabelle Huppert dans «Blanche comme neige» d'Anne Fontaine — Gaumont

Anne Fontaine s’amuse avec le mythe de Blanche-Neige dans « Blanche comme neige ».

Elle offre à Lou de Laâge un rôle d'héroïne sexy très éloignée des précédentes versions.

Ce conte coquin montre une Blanche-Neige résolument libre de ses choix.

Anne Fontaine revisite Blanche-Neige à sa façon dans Blanche comme Neige avec une héroïne sensuelle qui ne ressemble en rien à celles qui l’ont précédée au cinéma. Déjà, c’est Lou de Laâge qui incarne l’éternelle beauté juvénile que sa belle-mère, jouée par Isabelle Huppert, tente d’assassiner par jalousie…

« Il y avait quelque chose de jubilatoire à mêler la trajectoire de cette jeune femme moderne aux codes d’un récit qui fait partie de l’imaginaire collectif et à laquelle on peut facilement s’identifier », précise Anne Fontaine dans le dossier de presse. 20 Minutes a comparé sa version sexy aux précédentes adaptations cinématographiques.

Blanche n’est pas entourée de nains

Blanche-Neige et les sept nains (1937) de Walt Disney est le premier long-métrage d’animation du maître et il faut avoir vécu au fin fond d’une forêt pour ne pas le connaître. L’héroïne d’Anne Fontaine est plus rock’n’roll. Quant aux nains, présents jusque dans Blancanieves de Pablo Berger, ils ne font pas partie des personnages de Blanche comme neige. La réalisatrice des Innocentes et de Marvin ou la belle éducation les a remplacés par sept messieurs : les jumeaux qui l’ont recueillie, incarnés par Damien Bonnard) qui joue les deux personnages, et leurs amis Jonathan Cohen, Vincent Macaigne, Benoît Poelvoorde, Pablo Pauly et Richard Fréchette.

Belle brochette d'acteurs pour Blanche Comme Neige, le nouveau film d'Anne Fontaine : Charles Berling, Damien Bonnard, Jonathan Cohen, Richard Fréchette, Vincent Macaigne, Pablo Pauly et Benoît Poelvoorde !



Au cinéma le 10 avril 🍎 pic.twitter.com/UsvOzx0OmD — Mandarin Production (@MandarinProd) March 27, 2019

Blanche ne fait pas le ménage

Pas question pour elle de manier le chiffon chez tous ces messieurs, Blanche n’est pas une bonniche. Elle n’est pas non plus la jeune fille intrépide personnalisée par Kristen Stewart dans Blanche-Neige et le Chasseur, ni une guerrière prête à tout pour récupérer son royaume et son prince comme dans Blanche-Neige avec Lily Collins. Toute en sensualité et en séduction, l’héroïne d’Anne Fontaine sait user de ses charmes pour mener ceux qu’elle croise par le bout du nez. Son beau-père (incarné par Charles Berling) n’est pas insensible à son charme. Et sa marâtre semble à deux doigts de craquer pour elle le temps d’une danse endiablée.

'' Il y a quelque chose d'universel et cruel dans Blanche Neige comme dans tout les contes. C'est une femme qui va rencontrer 7 hommes et s'émanciper de chacun, ce n'est pas tout à fait l'histoire d'une princesse classique. '' #AnneFontaine #BlanchecommeNeige @FranceInter pic.twitter.com/msLMjPFOTq — Boomerang (@BoomerangInter) April 2, 2019

Blanche s’éclate au lit (et ailleurs)

Les précédentes versions de Blanche-Neige ont pour point commun de montrer l’héroïne comme une jeune fille innocente en quête du prince charmant. Anne Fontaine lui fait croquer la pomme différemment. Elle est une femme forte qui sait ce qu’elle veut et comment l’obtenir, favorisant tour à tour chacun de ses prétendants selon sa fantaisie. Et le sexe occupe une place prépondérante dans sa vie. Walt Disney se retournerait sans doute dans sa tombe s’il la voyait ainsi !