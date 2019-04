L'acteur Javier Bardem à Nantes, le 1er avril 2019 — J. Urbach/ 20 Minutes

Javier Bardem est l'invité d'honneur du 29e festival de cinéma espagnol de Nantes.

Juste avant le tournage du film Dune, la star a répondu aux questions des journalistes français.

Il aurait pu expédier ça en dix minutes, mais les échanges ont duré environ trois quarts d’heure, dans la bonne humeur. Invité d’honneur de la 29e édition du festival de cinéma espagnol de Nantes, sans aucune promo à faire, l’acteur Javier Bardem s’est livré au jeu des questions-réponses avec les journalistes venus nombreux, ce lundi midi. Entre deux éclats de rire, la star, très accessible, a même parlé de sa femme [on a appris que Penelope Cruz savait parler cinq langues]… alors que les questions sur sa vie privée étaient interdites. Ce qu'il faut en retenir.

Son prochain tournage, Dune

La venue de Javier Bardem à Nantes a permis d’en savoir plus sur Dune, l’adaptation de la saga de science-fiction de Frank Herbert, actuellement en tournage pour une sortie fin 2020. « Quand Denis Villeneuve m’a proposé le film, j’ai dit oui toute suite, quel que soit le personnage », sourit Javier Bardem. Finalement, celui-ci s’appelle Stilgar. « C'est le leader de la tribu qui survit sur la planète Dune », a-t-il détaillé. « Je viens de finir hier la lecture du deuxième livre que j’ai trouvé extraordinaire. Il parle de choses qui sont encore tout à fait d’actualité, alors que ça a été écrit au début des années 60. C’est un monde où il faut tuer toutes les machines. Il questionne sur ce qui arrive si nous ne prenons pas soin de notre Terre, la façon dont nous allons le payer. »

Son engagement pour l’environnement

L’acteur de 50 ans, connu pour ses combats sociétaux, a fait le lien entre ce projet et son engagement pour la planète. « Les gouvernements doivent se donner des objectifs clairs pour éviter la catastrophe », a dit cash Bardem sur la question du réchauffement climatique. La star, qui a déjà produit deux documentaires sur Médecins sans frontière et le Sahara, en prépare un troisième sur son expédition en Antarctique, aux côtés de militants de Greenpeace. « Ils voulaient y créer un sanctuaire marin mais ce projet n’a pas pu aboutir. Etre témoin de cela, de la glace qui fond et du plastique que l’on découvre, ça déprime énormément. »

Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à Javier Bardem pour cette 29e édition du Festival du Cinéma Espagnol de Nantes#fcen2019 #fcen #filmfestival #Nantes @BardemAntarctic @cinespagnol pic.twitter.com/Zg2PZLlyXq — Ciné Espagnol Nantes (@cinespagnol) April 1, 2019

« La télé, je ne l’allume jamais ! »

Venu pour promouvoir le cinéma espagnol, Javier Bardem a avoué ne pas avoir regardé la série espagnole à succès Casa de Papel : « Ma télé, c’est un écran noir que je n’allume jamais, a-t-il avoué. Je ne sais pas comment les jeunes ont autant de temps pour regarder toutes ces séries ! C’est formidable le succès de la Casa de Papel : grâce aux plateformes digitales, il n’y a jamais eu autant de personnes qui consomment du cinéma. Mais moi je ne les utilise pas car je suis fatigué rien qu’à regarder la proposition de films qu’il y a… Je trouve que ça enlève de l’importance à ce que l’on regarde, tellement il y a de choix. Ça devient du "contenu" alors qu’il faudrait retenir la qualité… »

L’anecdote de… la machine à pets

Premier avril oblige, Javier Bardem a été interrogé en fin de conférence sur sa meilleure anecdote de tournage. Du tac-o-tac, il a répondu : « Pour Avant la Nuit, Johnny Depp, qui avait dirigé Marlon Brando, lui avait pris sa machine à pets. Je tournais une scène assez dramatique dans une prison, quand j’ai entendu un bruit [hilare, il imite un prout]. Tout le monde était au courant, sauf moi… » Mais l’arrosé est devenu l’arroseur sur le tournage de Mar Adentro, où il jouait un homme paraplégique, cloué au lit : « J’étais allongé et on m’amenait des femmes… Evidemment j’ai utilisé la machine, mais tout le monde a fait comme s’ils n’entendaient pas les bruits ! C’est fou comme ils étaient bien élevés... C’était vraiment très drôle. »