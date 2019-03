Justine Lacroix et Bouli Lanners dans C'est ça l'amour de Claire Burger — Mars Films

Bouli Lanners incarne un papa maladroit dans « C’est ça l’amour ».

Laissé seul avec ses deux filles, son personnage fait de son mieux pour se reconstruire après une séparation douloureuse.

Claire Burger, l'une des coréalisatrices de « Party Girl », s'inspire de son expérience familiale pour offrir à l'acteur un rôle bouleversant.

Jamais Bouli Lanners n’avait été aussi bouleversant que dans C'est ça l'amour de Claire Burger. C’est en solo que l’une des coréalisatrices de Party Girl signe ce portrait d’un papa tentant de composer avec ses filles après le départ de son épouse, dans un film récompensé de la Flèche de cristal et du prix d'interprétation masculine au Festival des Arcs.

Les rapports difficiles de son personnage avec une adolescente (Sarah Henochsberg) et une fillette (Justine Lacroix) émeuvent tout autant que son incapacité à accepter la fin de son couple. « On ne m’avait jamais proposé un rôle aussi riche, explique Bouli Lanners à 20 Minutes. Mais je n’aurais sans doute pas été capable de l’incarner il y a dix ans. »

Un passé imaginaire

S’il n’est pas lui-même père dans la vraie vie, le comédien de 53 ans ne s’est pas senti mal à l’aise face à ses jeunes partenaires. « Notre relation m’a permis d’explorer mon côté paternel et de laisser s’exprimer des émotions que je n’avais jamais ressenties », avoue-t-il. Le héros du film est souvent blessé par les réactions de ses filles avec lesquelles il se montre incroyablement maladroit. « J’ai imaginé son passé, explique Bouli Lanners. J’avais besoin de le comprendre pour le rendre crédible. » On se sent en totale empathie avec le protagoniste tentant de se reconstruire.

Un papa réel

Bouli Lanners a aussi pu rencontrer son modèle : le propre père de la réalisatrice chez qui le tournage se déroulait. « Claire s’est inspirée de leur relation pour écrire son film, précise l’acteur. Je n’ai pas parlé de ma composition avec son père mais sa présence bienveillante était très importante pour moi. » Le vrai papa fait d’ailleurs une apparition dans le film en gardien de théâtre tentant d’empêcher le héros d’aller importuner son ex. « Il ne me ressemble pas du tout physiquement, ce qui m’a donné une certaine liberté », insiste Bouli Lanners.

Dès mercredi prochain, foncez découvrir en salles “C’est ça l’amour”, merveilleux 2ème film de #ClaireBurger. Ce serait dommage de passer à côté de tant de tendresse ! pic.twitter.com/rktgLu4oT0 — Mikael Buch (@mikabuch) March 23, 2019

Un homme d’aujourd’hui

L’homme sensible qu’interprète Bouli Lanners doit composer avec son aînée qui s’apprête à quitter la maison et sa cadette qui découvre son homosexualité. « Il fait de son mieux, avoue le comédien. Et je crois que tout le monde peut sympathiser avec sa bonne volonté. » Les résultats de ses actions, pourtant bien intentionnées, ne sont pas toujours ceux escomptés. « C’est un homme d’aujourd’hui qui assume ses faiblesses », insiste Bouli Lanners. Si la réalisatrice offre une belle déclaration d’amour à son père, l’acteur la fait passer au spectateur avec autant de pudeur que de douceur.