Tim Burton livre une adaptation très libre de « Dumbo ».

Cela ne l’empêche pas de faire de nombreuses références au film original.

Les fans pourront s'amuser à repérer les nombreux hommages au dessin animé.

Fidèle et personnel à la fois. Tim Burton a beau s’être complètement approprié Dumbo, contrairement à Jon Favreau pour Le Livre de la jungle ou Bill Condon pour La Belle et la Bête, son amour pour Disney affleure en de nombreux clins d’œil au film de 1941 et à l’imagerie du studio.

« Je suis fan du film d’origine signé Ben Sharpsteen et Norman Ferguson, alors je me suis amusé à lui rendre des hommages plus ou moins discrets », avoue Tim Burton à 20 Minutes. Nous avons recherché les références au Dumbo original au cœur de ces nouvelles aventures en prises de vues réelles.

Objets et lieux emblématiques

Dès l’ouverture du film, on reconnaît Casey Jr, le courageux petit train forain transportant artistes et matériels. La plume qui donne du courage au petit héros aux grandes oreilles est elle aussi bien présente. Tout comme les cacahuètes dont l’éléphanteau se délecte.

Mais d’autres images sont beaucoup plus discrètes. Les cigognes qui livraient les bébés animaux à leurs mamans ne font plus que passer dans le ciel. Timothée, la souris confidente de Dumbo vêtue d’un bel uniforme rouge, fait une brève apparition. Les éléphants roses de 1941 sont encore là mais il n’est plus question d’hallucinations après une beuverie pour le jeune héros : ils prennent la forme de magnifiques bulles de savon.

Si #TimBurton a renouvelé @Dumbo il a tout de même gardé des images du film de 1941 #Dumbo @DisneyFR pic.twitter.com/JsF1Yat5SL — Vié Caroline (@Caroklouk) March 24, 2019

Des scènes reconnaissables

La maman de Dumbo est moins présente qu’en 1941 mais Tim Burton lui laisse une belle scène de câlins avec son petit. Danny Elfman, compositeur fétiche de Tim Burton, en profite pour rendre un hommage discret à la berceuse Mon tout petit (reprise par Arcade Fire). La séquence où l’éléphant survole les spectateurs du cirque est elle aussi proche de celle du film de 1941. Le bain de l’éléphanteau fait aussi partie des moments d’anthologie que le réalisateur fait revivre.

Ce qui se rapproche le plus du Dumbo de 1941, ce sont les émotions que fait affleurer Tim Burton. Emerveillement face à l’envol du héros, révolte quand il est séparé de sa mère et tendresse devant son regard bouleversant sont au rendez-vous aussi bien en prises de vues réelles qu’en animation. On aimerait bien pouvoir jouer avec Dumbo !

Caroline Vié