Antonio de la Torre dans Compañeros d'Alvaro Brechner — Le Pacte

L’acteur espagnol Antonio de la Torre est à l’affiche de deux films, « Compañeros » qui sort ce mercredi et « El Reino » au cinéma le 17 avril.

Ses rôles dans des films engagés lui font envisager son métier différemment.

Il estime avoir changé après avoir incarné deux politiciens très différents.

Antonio de la Torre est l’un des acteurs espagnols les plus en vue du moment. Le public français va pouvoir en découvrir les raisons dans deux films politiques puissants : Compañeros d’Alvaro Brechner qui sort ce mercredi 27 mars et El Reino de Rodrigo Sorogoyen, en salle le 17 avril.

« Ces deux œuvres parlent de choix, d’engagement et des épreuves qu’ils peuvent impliquer », confie-il à 20 Minutes. Dans Compañeros, il incarne José Mujica, un opposant politique emprisonné pendant douze ans pendant la dictature en Uruguay qui a fini par devenir président du pays. El Reino lui a permis de remporter un Goya (l’équivalent espagnol de nos César) en politicien corrompu.

Un autre genre

« Depuis des années, le public international associe l’Espagne au cinéma de genre, nous avoue-t-il. Mon pays est devenu celui du polar et du fantastique et je suis ravi que nos films abordent des thèmes plus sérieux. » Antonio de la Torre sait de quoi il parle : il a joué dans les thrillers La Isla minima et Que Dios nos perdone et dans l’excentrique Balada Triste. « Aujourd’hui, les réalisateurs ont envie de parler de l’état du monde que ce soit pour évoquer des pages sombres de l’histoire ou des événements récents tout aussi riches en enseignements. » Coproduction espagnole, Compañeros ne ménage pas le spectateur pour montrer les horreurs subies par les prisonniers. « Cette expérience de cinéma politique apporte de la maturité », estime le comédien de 52 printemps.

Voici l'affiche FR du film #COMPANEROS de Alvaro Brechner. Sortie au cinéma le 27 mars via @le_pacte. pic.twitter.com/YmbLxrqhWQ — Kevin Naltet (@KevinNaltet) February 14, 2019

La réalité aide à se laisser aller

« Ce type de films est tristement universel, constate Antonio de la Torre. Dans tous les pays, il y a de la corruption et de la violence. » L’acteur a vu sa carrière prendre une nouvelle dimension avec ce virage vers un cinéma engagé. « Je crois que ma façon de jouer a changé grâce à mon rôle dans Compañeros, admet-il. Peut-être parce que j’incarne un homme qui a beaucoup souffert. » Il se montre aussi sobre que convaincant pour laisser la réflexion et l’émotion prendre le pas sur sa prestation. « Je ne ressens plus le besoin de me cacher ni de me protéger : je me laisse totalement emporter par ce que vit mon personnage, parce que cela se rapproche d’une réalité douloureuse. » La qualité de ses prestations met le spectateur KO, ce qui promet de ressortir doublement sonné de Compañeros dès cette semaine et de El Reino dans quelques jours.