Armie Hammer n’est pas sûr de tourner la suite de «Call Me By Your Name»

L'acteur Armie Hammer — WENN

Les fans de Call Me By Your Name qui souhaitent voir une suite au film de Luca Guadagnino risqueront d’être déçus par les récentes déclarations de Armie Hammer. Durant un entretien accordé par l’acteur à Vulture pour faire la promotion de Hotel Mumbai, son nouveau long-métrage, ce dernier, qui se dit ouvert à l’idée, a insinué que Timothée Chalamet ne l’était pas de son côté.

Armie Hammer says a Call Me by Your Name sequel may be "setting ourselves up for disappointment" https://t.co/k12KZoc2J9 — VANITY FAIR (@VanityFair) March 20, 2019

« Timmy ne veut pas ! Je ne sais pas trop pourquoi. Il a dit qu’il accepterait de le faire seulement si on le paye 15 millions », a plaisanté Armie Hammer.

Pas simple

D’autant que pour Armie Hammer, il serait dommage de gâcher un film exceptionnel en lui offrant une suite qui ne saurait être à la hauteur. « Je me dis que le premier était tellement spécial pour tous ceux qui l’ont fait, et il a touché tant de gens. Et il a l’air si parfait sur tellement de points que, si on en fait un deuxième, je pense qu’on s’expose à une déception », a ajouté l’acteur.

Reste que l’emploi du temps de Timothée Chalamet ne lui laisse que peu de temps, notamment avec la nouvelle adaptation de Dune de Denis Villeneuve.