TRAILER Genre nos jouets prennent vie quand on est dort, n'importe quoi, c'est pas possible, mais ça serait trop cool, à vérifier ce soir

Woody est de retour avec de nouveaux jouets et de vieilles connaissances dans «Toy Story 4», le 26 juin au cinéma — Disney Pixar

Le troisième film clôturait à la perfection les aventures de Woody, Buzz et leurs amis, et pourtant Disney et Pixar se sont mis en tête que le public en voulait encore. Bon, ok, pourquoi pas. Après plusieurs teasers qui dévoilaient de nouveaux jouets mais en disaient peu sur l’histoire, Toy Story 4 ​ se dévoile enfin dans une bande-annonce officielle. Le jeune Andy a donc donné tous ses jouets à la petite Bonnie, qui s’en occupe avec amour. Mais un jour, elle ramène Forky qu’elle a créé de toutes pièces à l’école, pas vraiment jouet, pas vraiment fourchette.

Ce nouveau jouet va bientôt entraîner Woody vers de nouvelles aventures, loin de la maison, sur la route, à la découverte du monde extérieur, d’un parc d’attractions, d’une vieille connaissance, de drôles de rencontres, et lui poser une question existentielle : où est-il le mieux chez lui ? Bon, ok, on est à fond, et déjà à fleur de peau. Le film est attendu le 26 juin dans les salles françaises.