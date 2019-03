Catherine Deneuve et Françoise Dorléac dans un extrait des «Demoiselles de Rochefort» — NANA PRODUCTIONS/SIPA

Un festival des comédies musicales et des musiques de films ? C’est le projet de l’actrice Macha Méril, femme du compositeur Michel Legrand décédé en janvier, une manière de faire vivre son héritage. « On va commencer avec Stéphane Lerouge, le biographe de Michel, par un festival consacré aux comédies musicales et aux musiques de films, explique-t-elle dans un entretien au Parisien. L’idée plaisait beaucoup à Michel. Il ne voulait ni un musée ni une école. Il voulait de la musique vivante. J’espère organiser le premier l’an prochain, aux beaux jours. »

Une fondation en son nom

La comédienne de 78 ans a également indiqué vouloir « créer une fondation en son nom ». « Il avait cette maison à Montargis dont j’aimerais faire une petite Villa Médicis, avec une salle de concerts, d’enregistrement, de cinéma, des logements pour les musiciens », a-t-elle ajouté, précisant que c’était « un projet de longue haleine ».

Macha Méril a aussi indiqué que les partitions du musicien trois fois oscarisé allaient être numérisées : « C’est un trésor. Je suis aidée par le ministère de la Culture et par Brigitte Macron qui m’a reçue à l’Elysée et qui a compris qu’il y avait eu une petite injustice autour de Michel ».

Michel Legrand, l'un des maîtres de la musique de films, dont la carrière de plus de cinquante ans lui a valu une renommée internationale, est décédé le 26 janvier à l’âge de 86 ans. Musicien touche-à-tout, il a signé parmi les plus grands thèmes du cinéma, des Parapluies de Cherbourg aux Demoiselles de Rochefort, et travaillé avec les plus grands réalisateurs et musiciens, de Ray Charles à Orson Welles, en passant par Jean Cocteau, Frank Sinatra, Charles Trenet et Édith Piaf.