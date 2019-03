Martin Scorsese au festival de Marrakech fin 2018. — Laurent VU/SIPA

Toujours pas de Netflix à Cannes. Comme l’assure Variety, la plateforme de vidéos ne présentera pas de films lors du prochain festival car aucun de ses films ne serait prêt pour y être présenté. Alors que certains présageaient déjà la présence de Martin Scorcese et Steven Soderbergh, qui préparent tous deux des projets avec Netflix (The Irishman pour le premier et The Laundromat pour le second), l’annonce met fin à tout espoir.

Des discussions en cours

Si la plateforme de vidéos et le festival de Cannes ne semblaient pas en très bons termes (rappelons que l’an dernier les exploitants français avaient fait pression pour interdire la présence de films non distribués en salles), selon Variety, des discussions seraient en cours. Mais malgré plusieurs rencontres récentes entre Thierry Frémaux, le délégué général du festival et Ted Sarandos et Scott Stuber, dirigeants de Netflix, aucun accord n’aurait été trouvé.

Si les absences de Scorsese et Soderbergh semblent plus que probables, Cannes pourrait toutefois accueillir d’autres films américains très attendus cette année. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et Ad Astra de James Gray notamment, sont fortement pressentis. La sélection devrait être dévoilée courant avril.