Brie Larson, interprète de Captain Marvel, à l'avant première du film le 6 mars 2019 à New York — Lexie Moreland/WWD/REX/Shutterstock/SIPA

Le maquillage de la discorde. Dans la nouvelle bande-annonce du film Avengers: Endgame, en salles le 24 avril prochain, un détail a sauté aux yeux des fans de la saga. A la toute fin de la vidéo, on aperçoit le nouveau look de Captain Marvel (interprété par Brie Larson), qui est beaucoup trop maquillé selon des fans.

Des incohérences entre le film solo et Avengers

Dans cette bande-annonce, Carol Danvers/Captain Marvel, apparaît en effet avec un maquillage relativement soutenu. Un choix esthétique des réalisateurs qui interroge quelques fans, rapporte le site de L'Express britannique. Certains s’étonnent de voir le personnage incarné par Brie Larson maquillé, alors que dans le comics, et dans le film qui lui a récemment été consacré, Captain Marvel ne porte pas de maquillage. D’autres estiment que Captain Marvel a d’autres choses à se soucier que de son rouge à lèvres et son mascara, et qu’il s’agit d’une vision très masculine (le film est réalisé part deux hommes) du personnage.

Can someone PLEASE rinse her face off a little. It looks like she used a makeup app on a selfie. #CarolDanvers #CaptainMarvel #someonemisundersoodLipstickLesbian pic.twitter.com/tHrO6Vdzmk — Rotem Rusak (@Moondancer1626) March 14, 2019

Why is #CaptainMarvel wearing red lipstick and a full face of makeup in that #AvengersEndgame trailer? Carol hasn't been to Earth since the '90s! You think Nat gave her free range on her closet / makeup? You think Carol cares about fashion during imminent battle? — Morgan Elizabeth (@morganerose__) March 14, 2019

Des questions similaires s’étaient posées lors de la sortie du film Wonder Woman. Des fans ne comprenaient pas de voir la superhéroïne avec les aisselles épilées, alors que pour certains elle n’aurait pas dû se soucier de cela.