DOUBLE JEU La comédienne confie à « 20 Minutes » comment elle envisage sa carrière alors qu’elle incarne une psychopathe et sa victime dans le thriller horrifique « Us » en salle le 20 mars

Lupita Nyong'o dans Us de Jordan Peele — Universal France

Depuis son Oscar pour « 12 years a Slave », Lupita Nyong’o est devenue une star incontournable à Hollywood.

De « Black Panther » à « Star Wars », l’actrice a su imposer son talent.

Lupita Nyong’o est éblouissante dans « Us » où elle incarne le double rôle d’une mère de famille et de la femme qui veut prendre sa place.

Lupita Nyong'o , actrice oscarisée pour 12 Years a Slave en 2014, ne cache pas sa joie d’avoir participé à Black Panther de Ryan Coogler, à la saga Star Wars et à l'aventure de Us de Jordan Peele, dans lequel elle joue à la fois une mère de famille et la femme psychopathe qui veut prendre sa place. A 36 ans, la comédienne a déjà une époustouflante carrière comme en témoigne la vidéo ci-dessous.

Us lui permet de livrer, sinon sa meilleure prestation, du moins la plus impressionnante. « J’avais adoré Get Out, confie-t-elle à 20 Minutes. Là, Jordan Peele va plus loin en s’en prenant au Rêve américain dans son ensemble et pas seulement au racisme. » La famille de l’héroïne voit débarquer des clones semblant décidés à l’exterminer dans sa maison paisible.

Lupita s’est fait peur

« Le couple et ses enfants découvrent que leurs ennemis leur ressemblent comme deux gouttes d’eau, raconte la comédienne. C’est une bonne façon de montrer que le danger peut venir de soi-même. » Pour composer les deux femmes qu’elle joue, Lupita Nyong’o a commencé par la « méchante », violente et terrifiante. « Il m’était plus facile d’incarner l’autre personnage, en réaction des horreurs que son double lui fait subir », précise-t-elle. Leur similarité physique met le spectateur extrêmement mal à l’aise. « Aller puiser dans le côté le plus redoutable de ma personnalité pour avoir l’air effrayant était flippant. Je me suis parfois fait peur », insiste-t-elle.

Lupita est un modèle

La jeune femme se sent une certaine responsabilité vis-à-vis de ses fans. « C’est venu naturellement, avoue-t-elle. A force de m’entendre répéter que je suis un modèle pour les filles, j’ai accepté le fait que l’attention soit constamment braquée sur moi. » Pour autant, Lupita Nyong’o ne se plaint pas, loin de là. « Je suis née à une époque où une actrice afro-américaine se voit offrir de nombreux choix, estime-t-elle. Et vous savez quoi ? J’en veux toujours plus ! » Quand on voit la qualité de sa performance dans Us, on se dit qu’il n’y a aucune raison pour que tous ses vœux ne soient pas exaucés.