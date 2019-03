Extrait de la bande annonce du film «Aladdin» avec la chanson culte «Ce rêve bleu» — Capture écran Disney

Après Alice au pays des merveilles et Le Livre de la jungle, et en attendant Le Roi Lion, La Belle et le clochard ou Pinocchio, Disney continue les remakes en prises de vues réelles de ses classiques de l’animation. Des adaptations qui se veulent à la fois différentes et fidèles aux films originaux, au point qu’ on ne sait plus toujours sur quel pied danser. La preuve avec Aladdin, réalisé par Guy Ritchie et prévu pour le 22 mai prochain. La première bande-annonce révélait ainsi Will Smith en génie très bleu… et très flippant?

Le nouveau trailer, dévoilé mardi, pourrait rassurer les plus sceptiques, puisqu’il reprend les grandes lignes, les mêmes plans et les mêmes chansons que le film d’animation génial de 1992. On était prévenus, mais entendre Ce rêve bleu, ou A whole new world en VO, fait son petit effet. D’autres chansons cultes, comme Je suis ton ami, seront également dans le film live, avec tout de même deux titres inédits signés par les auteurs de la bande originale de La La Land.