Le réalisateur Patrick Grandperret est décédé à l'âge de 72 ans

Patrick Grandperret, producteur-réalisateur et ancien assistant de Maurice Pialat, révélé au public par un conte africain délicat, L’enfant Lion, est mort samedi à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) à 72 ans, a annoncé dimanche à l’AFP Sylvie Pialat, confirmant une information du Film français.

« C’est quelqu’un qui a énormément compté pour énormément de gens dans le cinéma », a expliqué Sylvie Pialat, la veuve de Maurice Pialat, aujourd’hui productrice, « une personnalité extraordinaire, un jeune homme jusqu’au bout ».

Révélé au grand public grâce à « L’enfant lion »

Patrick Grandperret a été l’assistant de Maurice Pialat sur Passe ton bac d’abord en 1979 et Loulou en 1980. Né le 24 octobre 1946 à Saint-Maur-des-Fossés, il s’était fait connaître du grand public en 1993 avec L’enfant lion. L’aventure de Oulé, l’enfant noir, et de Sirga, la petite lionne qui naissent le même jour et grandissent ensemble mais que la férocité des hommes sépare. Un conte poétique et magique avec le musicien Salif Keita dans le rôle du griot et des dresseurs de lions, d’aigles, de serpents, d’abeilles…

Patrick Grandperret avait ensuite entraîné le public sur les traces d’un jeune orphelin qui découvre l’Afrique et retrouve un père inconnu (Jacques Dutronc), dans Le maître des éléphants.

« Je suis très heureuse d’avoir pu faire un film avec lui, c’était quelqu’un de très indispensable, il a emmené énormément de gens au cinéma », a dit Sylvie Pialat. Patrick Grandperret et Sylvie Pialat sont à l’origine du film Meurtrières d’après un scénario jamais tourné par Pialat, qui obtient le Prix du président du jury Un certain regard à Cannes en 2006.

Patrick Grandperret a écrit et réalisé son dernier long-métrage Fui banquero avec sa fille Emilie en 2016. Son fils Léo en a signé la musique.