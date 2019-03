L'acteur Mark Hamill — WENN

Mark Hamill n’est pas fan de la nouvelle trilogie Star Wars et ne se prive pas de le dire ! Dans un entretien accordé à Den of Geek, il fait le compte des erreurs réalisées. « J’ai le droit de gueuler, que vont-ils faire de toute manière ? Me virer ? », s’amuse l’acteur.

Mark Hamill ne valide pas la stratégie des studios Disney. « A l’époque [de la première trilogie], c’était trois ans d’intervalle entre chaque épisode. Maintenant, ils sont espacés de deux ans chacun, avec un spin-off au milieu. J’ai dit aux cadres de Disney : “Vraiment ? Solo cinq mois après notre film [Star Wars 8] ? Il faut espacer la sortie !” »

La mort de Han Solo, une erreur

Le héros de la trilogie originale n’apprécie non plus pas les choix scénaristiques, et notamment la mort de Han Solo dans le premier volet de cette nouvelle trilogie. « Je pensais simplement que Luke ne reverrait plus son meilleur ami. Je l’ai pris personnellement, j’ai dit ouvertement que c’était une grosse erreur de ne pas réunir ces trois personnes d’une façon ou d’une autre. Je suppose que j’avais tort, puisque personne n’a l’air de s’en soucier ! Je dois dire que moi, ça m’embête, même si ça ne semble pas avoir eu d’impact sur le grand public. Luke, Han et Leia ne seront plus jamais réunis, et je ne vais sans doute plus travailler avec Harrison Ford. Et puis ils m’ont tué », explique-t-il.

Le dernier volet de la trilogie intergalactique sortira en France le 18 décembre.