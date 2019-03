Après Marthe Villalonga l'an dernier, Luis Rego sera l'une des têtes d'affiche du deuxième Festival des seconds rôles de Carmaux. — M. Jeanneau / Sipa

Luis Rego, Rufus, Michel Vuillermoz et Ludovic Berthillot sont les têtes d’affiche du festival « Les seconds rôles au premier plan », de jeudi à dimanche à Carmaux.

Pendant quatre jours, la cité tarnaise mettre à l’honneur des acteurs dont le visage est souvent plus connu que le nom.

Au plus grand regret du directeur artistique du festival Serge Regourd, les seconds rôles se font de plus en plus rares dans le cinéma français.

Tout est dans l’intitulé du festival : « Les seconds rôles au premier plan ». Jean Dujardin et Guillaume Canet ne sont pas invités au cinéma de Carmaux, dans le Tarn. En revanche, Luis Rego, Rufus, Michel Vuillermoz et Ludovic Berthillot se partageront la tête d’affiche de la deuxième édition, de jeudi à dimanche*.

Ils succéderont à Daniel Prévost et Marthe Villalonga, les pionniers présents l’an dernier. Sur le papier, honorer les héros méconnus du grand écran français dans l’ancienne cité minière ne coulait pas de source. Seulement, fin 2013, la société l’Yre Cinémas a obtenu la délégation de service public (DSP) pour gérer le Clap Ciné. Avec deux engagements afin de faire vivre le lieu et attirer du public : proposer deux festivals par an.

Celui du cinéma social et ouvrier est tout à fait raccord avec l’histoire de l’ancien fief de Jean Jaurès. Pour le second, l’exploitant a joué de ses relations avec Serge Regourd. Cet universitaire de 71 ans, président de la commission culture et audiovisuel du conseil régional d’Occitanie, a écrit plusieurs ouvrages sur les seconds rôles. Il a à son tour activé son réseau pour attirer des acteurs dans le Tarn.

« Une forme de noblesse dans les seconds rôles »

« Il s’agit de rendre hommage à un certain nombre de comédiens, explique celui qui est devenu directeur artistique de la manifestation. C’est un coup de projecteur sur des personnes dont on connaît vaguement l’existence sans vraiment mesurer qui ils sont. Il y a une forme de noblesse dans les seconds rôles. »

Au menu, pendant quatre jours : une dizaine de films, des rencontres avec les acteurs et une « master class » de Rufus, samedi, autour du Fabuleux destin d’Amélie Poulain et de Marius, suivie de la projection de Delicatessen. Les hommes de l’ombre vont prendre une lumière qui les fuit désormais, selon Serge Regourd.

« Depuis le début des années 1990, le système en France est bâti autour des acteurs "bankables", de stars qui ramènent de l’argent, ce qui n’est pas le cas dans le ciné américain ou dans les séries. On voit aussi de plus en plus de "guests", autrement dit des seconds rôles joués par des stars invitées. »

Le spécialiste ne cache pas sa nostalgie des années 40 et 50, avec Noël Roquevert, Pauline Carton ou Marcel Dalio, entre (beaucoup) d’autres. « Au début des années 1960, avec la Nouvelle Vague, les cinéastes ont rompu avec le cinéma populaire. Il y a peu de seconds rôles, car il y a peu de personnages. »

Une espèce en voie de disparition

La belle époque, plus récente, où des acteurs comme Michel Galabru et Jacques François collectionnaient les longs-métrages par centaines est révolue. « Un second rôle, il fait une carrière, il enchaîne les films, reprend Serge Regourd. Dans la période récente, il y en a de moins en moins et on retrouve les acteurs à la télé, au théâtre. »

Ou bien dans un one-man-show, comme Ludovic Berthillot (Tais-toi, 36, quai des Orfèvres, Banlieue 13…). Sans doute le plus méconnu du quatuor présent à Carmaux, le comédien proposera le bien-nommé spectacle Second Rôle jeudi, lors de la soirée d’ouverture.

Yolande Moreau et Firmine Richard indisponibles

Mais au fait, où sont les femmes ? La parole est à Chantal Farré, présidente de l'association Clap Actions qui coorganise l’événement avec Clap Ciné : « Bien sûr, on aurait aimé qu’il y ait une comédienne qui vienne, mais ça n’a pas été possible. Yolande Moreau était OK mais elle n’a pu se libérer, on espère la voir l’année prochaine. C’est la même chose pour Firmine Richard [Romuald et Juliette, La Première étoile, La Deuxième étoile]. »

La comédie Rebelles, où l’actrice belge, double lauréate du César de la meilleure actrice (2005 et 2009), joue au côté de Cécile de France et d’Audrey Lamy, sera toutefois projetée en avant-première, vendredi.

*5 euros la journée, hors soirée d’ouverture