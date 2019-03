Brie Larson dans Captain Marvel d'Anna Boden et Ryan Fleck — Marvel/Disney

Brie Larson incarne Captain Marvel, la première superhéroïne à donner son nom à un film de la saga Marvel.

Elle y est épatante en justicière au caractère bien trempé.

Elle retrouvera le rôle dès avril prochain pour Avengers : Endgame.

Brie Larson n’a pas encore 30 ans mais elle a déjà un Oscar et le rôle principal dans le monde Marvel ! Captain Marvel, c’est cette blonde au caractère bien trempé qui n’hésite pas à faire connaître son engagement féministe comme en témoigne la vidéo ci-dessous.

Depuis qu’elle a snobé Casey Affleck, soupçonné de harcèlement sexuel, en lui remettant son Oscar, il ne fait aucun doute que la jeune femme n’est pas du style à garder ses idées pour elle. Voilà pourquoi le rôle du Captain Marvel lui va comme un gant ou plutôt comme un costume de superhéroïne ajusté bien comme il faut.

Critique de Captain Marvel - Plus haut ! Plus loin ! Plus rapide ! Plus original ! https://t.co/G4PT5KsLke pic.twitter.com/RIy7N7GscN — The Mighty Blog (@TheMightyBlogFR) March 5, 2019

Sur la route du Captain Marvel

De States of Grace à Room où son rôle de jeune maman séquestrée lui a permis d’obtenir un Oscar, Brie Larson a suivi le chemin qu’il l’a menée à Carol Danvers, alias Captain Marvel. Elle a même rencontré King Kong dans Skull Island. « Il était temps que l’univers Marvel se féminise », avoue la jeune femme à 20 Minutes.

Et elle y va franchement : les personnages incarnés par Samuel L. Jacskson, Jude Law et Ben Mendelsohn n’ont qu’à bien se tenir devant cette tornade blonde aux pouvoirs étonnants.

Le temps de la détente

Pour autant, Brie Larson aime aussi s’amuser, comme elle le prouve en fonçant en trottinette dans les couloirs de l’hôtel londonien où elle présentait Captain Marvel. On peut comprendre ce besoin de légèreté quand on porte la responsabilité d’être la première superhéroïne Marvel à donner son nom à un film. D’autant plus que Brie Larson retrouvera le Captain pas plus tard que le 24 avril prochain pour Avengers : Endgame des frères Russo.