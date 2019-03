Goose, le matou de Captain Marvel, film d'Anna Boden et Ryan Fleck — Marvel/Disney

Goose le chat est la vedette inattendue de «Captain Marvel».

Ce félin existait dans la bédé mais les réalisateurs ont renforcé son rôle.

Il a déjà sa figurine et son propre film sur le Net.

La star de Captain Marvel n’est ni Brie Larson qui incarne le rôle-titre, ni Samuel L. Jackson qui joue Nick Fury. Encore moins Jude Law qui interprète Mar-Vell. Tous se font voler la vedette par Goose, chat un peu spécial que les réalisateurs Anna Boden et Ryan Fleck ont mis dans leurs pattes.

« Goose était dans le comic, explique Anna Boden à 20 Minutes, mais je reconnais qu’on a pris un malin plaisir à étoffer le rôle de ce matou dont l’apparition révèle bien des choses sur les personnages. » On découvre ainsi que le glacial Nick Fury devient totalement gâteux dès qu’il croise le félin !

Des stars magnanimes (ou presque)

Les comédiens du film ont pris la chose de façon magnanime. « Il y avait quatre matous pour incarner Goose, se souvient Brie Larson. C’était difficile de ne pas craquer pour eux car ils étaient vraiment très mignons ! ». Samuel L. Jackson n’est pas aussi enthousiaste. « J’aurais tout eu dans ce film, grommelle-il en plaisantant. Il m’aura fallu tenir tête à une belle blonde, des petits hommes verts et un chat ! Comment voulez-vous que je garde l’attention du public sur moi ? ». Qu’il se rassure : ses tête-à-tête avec Goose les mettent tous deux en valeur.

Pas sorti et déjà star

Avant même la sortie du film, Goose est déjà une star sur les réseaux sociaux ce qui surprend quelque peu les réalisateurs. « Nous n’avions pas mesuré son potentiel de popularité », s’amuse Ryan Fleck. On n’est pas certains de le croire tout à fait. Surtout quand on découvre que le matou est le sujet d’un film d’une heure produit par Marvel et visible sur le Net, qu’il signe des autographes et qu’il a eu droit à sa propre figurine.