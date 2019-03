David Harbour est le nouveau Hellboy, ici entouré des acteurs Sasha Lane et Daniel Dae Kim — Metropolitan FilmExport

Le reboot tant attendu de Hellboy a une nouvelle bande-annonce. On y retrouve une grosse partie du casting, notamment Sasha Lane (American Honey), Daniel Dae Kim (Lost), Ian McShane et Milla Jovovich. Le demi-démon en question, précédemment incarné par Ron Pearlman dans les films cultes de Guillermo del Toro, sera joué par David Harbour. L’acteur est surtout connu pour son rôle de Hopper dans Stranger Things, et pour son compte Instagram rempli de blagues de papa. Le film sera réalisé par Neil Marshall, réalisateur de l’excellent film d’horreur The Descent et de plusieurs épisodes de Game of Thrones.

Une bande-annonce explosive

Cette nouvelle bande-annonce, qui met l’accent sur les scènes d’action et le gore, est un poil plus sérieuse que la première, même si on y trouve encore quelques blagues. La précédente, qui était sortie en décembre 2018, adoptait plutôt un ton très léger, laissant présager un film dans la même veine que Deadpool ou Les Gardiens de la galaxie. Il faudra patienter jusqu’au 8 mai pour découvrir le reste.