Lisa Sheridan a fait des apparitions dans de nombreuses séries populaires et diffusées en France. — FREDERICK M. BROWN / Getty Images North America / AFP

Les fans de séries policières la connaissent bien. L’actrice américaine Lisa Sheridan est décédée à l’âge de 44 ans, selon le site américain People. La comédienne a été retrouvée sans vie, lundi 25 février, à son domicile, à la Nouvelle Orléans. L’information a été confirmée par son agent qui écarte la thèse du suicide. « Nous aimions profondément Lisa et nous sommes dévastés par sa mort. On attend les conclusions du légiste pour connaître les causes de son décès », a-t-il déclaré au site People.

Séparée de Ron Livingston

Révélée par de petits rôles dans les TV shows « Notre belle famille », « Invasion » ou « Legacy », elle avait ensuite enchaîné les apparitions dans des séries policières grand public, comme « Monk », « FBI : portés disparus », « Mentalist » ou « Les Experts : Miami » (où elle avait tenu le rôle de Kathleen Newberry dans trois épisodes).

Sans enfant, sa dernière relation connue remontait au début des années 2000 : en 2001, elle s’était fiancée avec l’acteur Ron Livingston, connu pour ses rôles dans « Sex and the City » et « Dr House », avant de s’en séparer deux ans plus tard.