En 2016, Chris Rock avait ironisé sur des Oscars « So white ». Segments en espagnol, victoires de Spike Lee, Mahershala Ali et Black Panther, discours de Rami Malek… Dimanche soir, la cérémonie hollywoodienne a fait l’éloge de la diversité.

Ça restera comme l’une des photos symbole de la soirée. Tout juste auréolé de son premier véritable Oscar, pour le meilleur scénario adapté, Spike Lee a sauté dans les bras de son pote Samuel L. Jackson, qui présentait sur scène.

Après un trophée honorifique en 2015, Spike Lee a été récompensé pour le scénario de son film BlacKkKlansman, inspiré par l’histoire vraie d’un policier noir américain infiltrant une branche du Ku Klux Klan avec l’aide d’un collègue blanc. Un film de plus dans la cinématographie militante du réalisateur. Il a évoqué son arrière-grand-mère, esclave elle-même, et sa grand-mère qui a économisé toute sa vie pour lui payer des études de cinéma. Sans nommer Donald Trump, il a lancé un appel pour l’élection de 2020 : « Mobilisons-nous, soyons du bon côté de l’Histoire. Faites le choix de l’amour contre la haine ! »

Sans les 30 ans de militantisme de Spike Lee, le réalisateur Ryan Coogler n’aurait sans doute jamais réalisé Black Panther. Le film de Marvel n’a, certes, pas remporté la récompense suprême, mais il a tout de même décroché trois Oscars pour sa musique, ses décors et ses costumes. Hannah Beachler (décors) et Ruth Carter (costumes) sont devenues les premières Afro-Américaines à remporter ces prix.

Watch: Hannah Beachler gives an emotional speech after she became the first black woman to win the Oscar for production design for her work on #BlackPanther: "My best is good enough." #Oscars #Oscars2019 pic.twitter.com/pRLEzDv2yb