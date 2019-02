Zhao Tao et Liao Fan dans Les Eternels de Jia Zhang-Ke — Ad Vitam

« Les Eternels » retrace les hauts et les bas d’une femme de gangster.

Le cinéaste Jia Zang-Ke offre un rôle sublime à son épouse et sa muse, l’actrice Zhao Tao.

Le personnage de cette femme de gangster s’inscrit, de l’aveux du cinéaste, « dans la tradition des films de sabres chinois ».

Pour l’héroïne des Eternels de Jia Zhang-Ke, l’amour rime avec toujours. Raide dingue d’un chef de gang dans la Chine de 2001, elle termine en prison après lui avoir sauvé la vie. A sa sortie, elle découvre qu’il ne l’a pas attendue mais ne renonce pas à lui.

Ce polar présenté au Festival de Cannes offre un rôle magnifique à Zhao Tao, actrice fétiche du cinéaste qui l’avait notamment dirigée dans A Touch of Sin et Au-delà des montagnes. « Cette femme n’est pas éloignée des héroïnes de films de sabre chinois, explique Jia Zhang-Ke à 20 Minutes. Elle pratique un code de l’honneur implacable. » Elle paye cher sa loyauté sans faille quand son aimé totalement ingrat la plaque pour une autre et la laisse se débrouiller seule.

Pas une victime

« La femme que j’incarne n’est pas une victime, précise Zhao Tao. Elle s’endurcit au fur et à mesure de l’intrigue en apprenant à évoluer dans un monde masculin. » La belle ne se laisse pas longtemps abattre. Elle rebondit en arnaquant astucieusement des hommes pendant des fêtes puis en ouvrant un tripot où elle s’impose avec une autorité naturelle. « Son ex-compagnon lui a fait perdre sa jeunesse et son innocence, explique la comédienne. La jeune fille amoureuse qu’il a abandonnée a pris le chemin de l’amertume en même temps que l’arme qui lui a servi à protéger son amant. »

L’heure de la revanche

L’héroïne voit son ex la rejoindre lorsque, épuisé, il a perdu toute influence dans son gang après avoir été trahi par sa nouvelle compagne. « Le retournement des rapports de force me passionnait, avoue Zhao Tao. Elle ne l’aime plus mais ne parvient pas à se passer de lui. » Un mélange de loyauté et de sadisme fait que la jeune femme garde auprès d’elle cet homme diminué, l’ombre de celui qu’elle admirait tant et qu’elle prend un malin plaisir à humilier. « Elle fait partie d’une tradition de femmes chinoises fortes qui arrivent à survivre dans toutes les circonstances », déclare Jia Zhang-Ke.

Une passion éternelle

Dans une Chine en constante évolution, cette histoire d’amour et de haine évolue sur plusieurs années. « Les rapports entre les hommes et les femmes changent, insiste Zhao Tao, mais la passion continue à les animer, quelles que soient les époques. » Celle de ce couple désuni fait la matière des plus belles tragédies et des personnages féminins inoubliables.