CHUT Cette suite du film d'horreur à succès sera écrite et réalisée par John Krasinski, et sortira en 2020

John Krasinski et Noah Jupe dans Sans un bruit — Paramount Pictures

C’est officiel : la suite de Sans un Bruit sera réalisée par John Krasinski, et sortira aux Etats-Unis le 5 mars 2020. On savait déjà que John Krasinski, déjà aux commandes du premier volet, écrirait le scénario de cette suite. Désormais, on a la confirmation qu’il en sera le réalisateur. L’ancien acteur de The Office l’a confirmé dans un post Instagram ce vendredi :

The Hollywood Reporter a également révélé que le trio d’acteurs du premier film, composé d’Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe, ferait normalement son retour. L’option d’une suite était déjà mentionnée dans le contrat des deux enfants, quant à Emily Blunt, elle serait en négociations à l’heure actuelle.

Un des plus gros succès de 2018

Le film d’horreur, qui se déroule dans un monde post-apocalyptique où plus personne ne peut parler sous peine de se faire attaquer par des aliens, et ne contient presque aucun dialogue, a connu un succès fulgurant aux Etats-Unis, enregistrant le troisième meilleur démarrage de tous les temps pour un film d’horreur. Le projet, qui attendait d’être adapté depuis des années, n’a coûté que 17 millions de dollars, et en a engrangé 340 millions.