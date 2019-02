Olivier Baroux et Kad Merad aux César 2019 — VU/BENAROCH/SIPA

C’était un moment d’émotion inattendu. Lors de la cérémonie des Césars 2019, Les Tuche 3 a remporté le César du public. Et son réalisateur Olivier Baroux, sur scène avec le reste de l’équipe du film, était visiblement très ému. C’est en effet Kad Merad, son partenaire comique d’antan, qui était maître de cérémonie. Et ce dernier lui avait réservé une surprise : pour lui décerner le prix, il a fait venir sur scène son père, Mohamed Merad, « qui a beaucoup compté » pour les deux hommes.

Instant mignonnerie des #Cesar2019 avec le père de Kad Merad #Cesar pic.twitter.com/suO7Pqhhwb — Elsa Minot (@elsaminot) February 22, 2019

Retrouvailles émouvantes

Après avoir pris Olivier Baroux dans ses bras, Mohamed Merad l’a remercié : « Dans ton film L’Italien, tu as retracé une grande partie de ma vie, je te remercie infiniment. Je voulais aussi te dire que tu as bien pris soin de mon fils, et ça me fait bien plaisir. »

Kad Merad était également très touché par la réussite de son ami et par la présence de son père : « Je vais essayer de tenir », a-t-il dit en rigolant. Après ce moment très touchant, Olivier Baroux a fait un court discours de remerciements, et a également annoncé que Les Tuche 4 était en préparation.