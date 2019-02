Philippe Katerine, sacré meilleur acteur lors de la cérémonie des César le 22 février 2019. — Thibault Camus/AP/SIPA

C'est Philippe Katerine qui a remporté le César du Meilleur acteur dans un second rôle lors de la cérémonie de vendredi soir, pour son rôle dans Le Grand Bain. Le chanteur lunaire devenu acteur tout aussi lunaire, a donné un discours de remerciements fidèle à lui-même : « c'est n'importe quoi », s'est-il exclamé en arrivant sur scène.

Un hommage à son personnage

Il a ensuite tenu à saluer Thierry, le personnage timide et attachant qu'il joue dans Le Grand Bain. « Moi je me demande toujours ce que deviennent les personnages après les films. Thierry, peut-être tu dois nous regarder à la télé. (...) Ca fait bien plaisir, salut Thierry. Toi Thierry qui, quand tu parles, on t'écoute pas. Toi, Thierry, on se moque souvent de toi, un peu facilement. Je me suis reconnu en toi et j'espère que tu t'es reconnu en moi. Je pense que tout le monde a quelque chose de Thierry. », a-t-il conclu avant de se mettre à chanter, sous les rires et les applaudissements de la salle. Bravo Thierry, euh, Philippe !