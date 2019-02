Juliette Binoche dans «Celle que vous croyez» de Safy Nebbou. — Diaphana disrtribution

Juliette Binoche incarne une quinquagénaire qui se fait passer pour une jeune fille de 24 ans sur les réseaux sociaux dans « Celle que vous croyez ».

Elle séduit un homme incarné par François Civil et se trouve bien embêtée quand il demande à la rencontrer.

Dans le film, comme dans la vie, la comédienne, lumineuse, ne se laisse pas impressionner par la maturité.

Juliette Binoche incarne une femme abandonnée qui se lance dans un jeu dangereux dans Celle que vous croyez de Safy Nebbou d’après le roman éponyme de Camille Laurens (Folio). Son personnage s’invente un profil de femme de 24 ans sur les réseaux sociaux dans le but de séduire un jeune homme incarné par François Civil.

Cette quinquagénaire se laisse emporter dans une spirale diabolique quand le garçon, fou d’amour, demande à la rencontrer en chair et en os. Même sa psy, jouée par Nicole Garcia, ne sait plus comment la conseiller. A peine revenue de la Berlinale dont elle a présidé le jury, Juliette Binoche, 54 printemps et très grippée ce jour-là, s’est confiée à 20 Minutes sur son rôle aussi étonnant que bouleversant, et sur son rapport à la maturité.

En quoi ce personnage vous a-t-il parlé ?

Il peut toucher toutes les femmes me semble-t-il. La femme que j’incarne doit faire face à un abandon qu’elle ne peut accepter quand son mari depuis vingt ans la quitte pour une plus jeune. C’est un sentiment intolérable qui la pousse à se créer un avatar sur les réseaux sociaux afin de se sauver, avant de se résoudre à accepter la situation.

Comment peut-on se résoudre à être abandonnée ?

On passe par des phases pas marrantes. Il n’est pas facile de se dire qu’on a perdu sa séduction. Mais on finit par sortir de son orgueil, par admettre qu’on n’est rien… Et c’est là qu’arrive la bonne nouvelle de l’histoire : la maturité qui donne une force incroyable une fois qu’on a accepté la libération qu’elle apporte.

Juliette Binoche est à son meilleur dans CELLE QUE VOUS CROYEZ. Face à elle, la non moins géniale Nicole Garcia dans un très beau second rôle. — Félix (@FelixChtn) February 20, 2019

N’est-ce pas plus difficile de mûrir quand on est actrice ?

Il est certain qu’on a une grosse loupe braquée sur soi en permanence ! Mais, nous sommes chanceuses en France car la tradition de filmer les femmes à tous les âges est fermement implantée. La vie ne s’arrête pas à 50 ans : la peau change mais la vitalité demeure, comme une bougie dont la cire a coulé bien que la flamme reste vigoureuse. Le jeunisme est surtout une affaire commerciale pour vendre des cosmétiques !

Est-ce pour cela que votre personnage du film peut avoir l’air de changer d’âge selon ses émotions ?

La lumière et le maquillage ne sont pas étrangers à ce phénomène mais il n’y a évidemment pas que cela. Comme dans la vie, c’est un mécanisme qui nous rajeunit quand on est amoureux. Si l’on se persuade qu’on a 24 ans, on prend un sacré coup de jeune. Le film s’appelle Celle que vous croyez : elle croit vraiment avoir rajeuni et ça se voit.

@JulietteBinoche Une vraie merveille ❤️#cellequevouscroyez ou le film qui m’a touché au plus profond de mon cœur. pic.twitter.com/js1kTd0DSw — Pumpkin_pie🎃 (@Pumpkin__piee) February 11, 2019

Le film dénonce aussi les dangers des réseaux sociaux, vous font-ils peur ?

J’ai un compte Instagram qui me semble idéal pour partager des informations, des idées, des poèmes et pour découvrir des artistes. Maintenant, si vous tombez follement amoureux d’une image sur Internet, vitrine d’une femme ou d’un homme idéal, vous ne pouvez pas en blâmer les réseaux. C’est bien fait pour vous : vous n’aviez qu’à faire attention.

L’amour ne peut pas se vivre via Internet ?

Il y a toujours un moment où l’amour doit s’incarner. C’est ce qui provoque les problèmes de l’héroïne du film : ses rapports avec l’homme qu’elle a abusé tiennent de l’obsession, de l’aliénation. Sur le coup, ça lui fait du bien, mais il ne peut en aucun cas s’agir d’une vraie relation amoureuse tant qu’ils ne sont pas rencontrés dans la vraie vie.

Votre présidence du jury à la Berlinale, c’était de vrais rapports humains ?

C’était une belle expérience où chaque ressenti était entendu. Cela m’a appris qu’au fond, l’art n’est pas une compétition, bien que l’on doive remettre des prix. Je suis heureuse que nous ayons pu couronner Grâce à Dieu. Par-delà, le fait que nous voulions apporter notre soutien à François Ozon face aux polémiques, il s’agit d’un grand film dont nous aurions pu aussi récompenser les acteurs.