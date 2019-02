L'Ours d'or du Festival du film de Berlin 2019 a été décerné à «Synonymes» de Nadav Lapid. — John MACDOUGALL / AFP

L’Ours d’or du Festival du film de Berlin, présidé cette année par la comédienne française Juliette Binoche, a été décerné samedi soir à Synonymes de l'Israélien Nadav Lapid. Le film retrace l’histoire d’un jeune Israélien qui rejette son pays et sa langue pour venir vivre à Paris.

Le réalisateur a indiqué en recevant son prix que son film pourrait créer « un scandale en Israël ». Mais, a-t-il ajouté, « j’espère que les gens pourront comprendre que la fureur, la rage, l’hostilité, la haine et le mépris arrivent seulement entre frères et sœurs, quand il y a un attachement solide et de fortes émotions ».

Le duo de « So long, mys son » récompensé

L’Allemande Angela Schanelec est, elle, repartie avec l’ours de la meilleure réalisatrice pour I was at home, but. L'actrice chinoise Yong Mei a remporté le prix de la meilleure actrice pour So Long, my son, tandis que son partenaire dans le film, Wang Jingchun, a été sacré meilleur acteur.

Le Prix du Jury a été décerné à Grâce de Dieu du réalisateur français François Ozon. Le film retrace l’histoire de victimes dans l’affaire Barbarin, un scandale en pleine actualité judiciaire en France.

« Ce film essaie de rompre le silence d’institutions puissantes » sur ces affaires d’abus sexuels d’enfants de la part de membres du clergé, a déclaré le metteur en scène français en recevant sa récompense. « Je veux partager ce prix avec les victimes d’abus sexuels », a-t-il ajouté, très ému.