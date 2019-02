Clap de fin pour l’épisode IX de Star Wars. Vendredi, le réalisateur J.J. Abrams et l’acteur John Boyega ont tous les deux partagé une photo sur Twitter pour annoncer la nouvelle aux fans de la saga. Sur cette photo, Daisy Ridley (Rey), Oscar Isaac (Poe), et John Boyega (Finn) se font un gros câlin, visiblement émus.

That’s a wrap on Star Wars episode 9 and the end to a chapter of my life that I couldn’t be more thankful for. What a process! It really has been a joy to be in these movies surrounded by amazing people. JJ thank you for making my dreams come true. pic.twitter.com/8b83vQKKDc