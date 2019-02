Elle avait déjà battu le record de la pire chanson qui rend fou quand elle est chantée non-stop par des voix d’enfants. La Reine des neiges vient de réitérer ses exploits, cette fois-ci avec la bande-annonce de la suite de ses aventures. 116,4 millions de personnes ont regardé cette vidéo de Disney au cours des vingt-quatre heures qui ont suivi sa publication.

La bande-annonce devient ainsi la plus regardée de tous les temps pour un film d'animation, dépassant les 113,6 millions de vues enregistrées par Les Indestructibles 2, en 2018. Il y a donc fort à parier que le film battra un record de spectateurs en salle lors de sa sortie aux Etats-Unis, le 22 novembre, juste avant les congés américains de Thanksgiving. En 2013, le premier opus avait déjà battu des records de fréquentation.

