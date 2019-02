VIDEO. Bradley Cooper est récompensé par la PETA grâce à son chien Charlie

La PETA a choisi de récompenser Bradley Cooper lors de ses Oscat Awards. Rappelant les fameux Oscars, les Oscats ont pour but de récompenser chaque année les stars du cinéma qui ont œuvré en faveur du bien-être animal, par leurs actions ou leurs créations.

#BradleyCooper gets recognized by @peta for casting his own dog Charlie in #AStarIsBorn https://t.co/fsiLm0KVZl