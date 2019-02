Michèle Bernier sur le canapé de Michel Drucker. — PJB/SIPA

Cela fait huit ans qu’on ne l’a pas vue au cinéma. Michèle Bernier enchaîne les rôles à la télévision dans des téléfilms, comme dans « Né sous silence » ou « Il faut marier maman », mais aussi dans des séries, comme dans « Accusé », « La smala s’en mêle », ou plus récemment « La stagiaire ».

🎈 SHE'S BACK ! Ce soir à 21.00, #LaStagiaire est de retour plus en forme que jamais ! @Bernier_Michele pic.twitter.com/Wlt9kufOTg — France 3 (@France3tv) February 12, 2019

Si cette dernière série rencontre un franc succès auprès des Français – avec un peu plus de 4 millions de téléspectateurs mardi soir pour les deux épisodes sur France 3 –, Michèle Bernier regrette de ne pas être plus présente sur le grand écran, et elle ne s’en cache pas.

Des actrices trop jeunes et trop sexy

Samedi dernier, dans l’émission « Bonsoir ! » présentée par Isabelle Ithurburu sur Canal+, la comédienne de 62 ans a confié : « Je pense que toutes les comédiennes, que ce soit Muriel Robin, moi, et puis plein d’autres, on ne comprend pas le système français. (…) On n’écrit pas beaucoup pour les femmes [ou bien] on les aime plutôt sexy », a-t-elle indiqué. Michèle Bernier pointe également du doigt que les histoires qui tournent autour de ces rôles sont en général des « garçons [qui] se battent pour leur faire des bisous ».

L’actrice déplore aussi que le cinéma français soit trop sélectif sur le critère de l’âge des femmes. « Il y a un endroit où il y a vraiment un "no man’s land" pour les femmes, c’est entre 45 et 65/70 ans. Il faut qu’on attende de devenir des belles-mères dingos, des grands-mères cinglées, ou des femmes Alzheimer… Enfin, voilà, il y a tout un pan comme ça où on ne sait pas quoi faire. »