Disney dévoile le teaser de «La Reine des neiges 2»

Extrait du film d'animation de Disney «La Reine des neiges». — The Walt Disney Company

« Libérééééée, délivréééée ! » On l’attendait et ça y est, il est (enfin !) arrivé. Le premier teaser de La Reine des Neiges 2 vient d’être diffusé par Disney sur les réseaux sociaux. Et les fans d’Elsa, Anna, Kristoff et Olaf sont déjà aux anges.

Dans ces premières images assez sombres, on découvre Elsa qui tente de braver les océans, au-delà du royaume d’Arendelle. Et c’est dans une forêt aux couleurs de l’automne que l’on aperçoit sa sœur et les autres personnages phares de l’histoire.

Quatre nouvelles chansons pour le bonheur de nos tympans

Et pour ce nouvel opus, le public attend de nouvelles chansons (que vos enfants connaîtront par cœur, rassurez-vous). Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez, qui avaient écrit et composé la bande originale du premier film, ont à nouveau travaillé ensemble main dans la main.

« Nous avons une nouvelle chanson et je pense que c’est une évolution. Bobby [Lopez] et Kristen [Anderson-Lopez] viennent de nous la faire découvrir il y a trois semaines. Nous travaillons avec eux depuis deux ans et cette chanson vient d’arriver et je l’adore », avait indiqué Jennifer Lee, qui coréalise le film avec Chuck Lee, à Variety en novembre dernier. Au total, quatre chansons seront incluses dans le film, selon Jennifer Lee.

Plus que quelques mois de patience, la sortie du film est prévue le 20 novembre prochain en France. Histoire de bien terminer l’année 2019.