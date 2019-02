Timothée Chalamet, jeune étoile montante d'Hollywood n'a pas oublié ses racines en Haute-Loire et son petit village du Chambon-sur-Lignon. — Vianney Le Caer/AP/SIPA

A 23 ans, Timothée Chalamet est la nouvelle coqueluche de Hollywood. Révélé par Interstellar de Christopher Nolan, nommé aux Oscars pour Call me by your name, il sera également la tête d’affiche de la très attendue adaptation de Dune par Denis Villeneuve. Ah, et il est le petit-ami de Lily Rose-Depp, après avoir été en couple avec la fille de Madonna. Un sacré parcours pour ce franco-américain qui tourne surtout outre-Atlantique, mais passe depuis l’enfance ses vacances dans la maison de son grand-père en Haute-Loire.

A quand un film en France ? Mais pas le prochain Wes Anderson, on parle d’un film français tourné en France. Invité dimanche du JT de 20 Heures de TF1, pour la sortie mercredi du film My Beautiful Boy, Timothée Chalamet n’a pas fermé la porte à des projets dans l’Hexagone, au contraire, il s’est dit enthousiaste à l’idée de tourner avec des réalisateurs français, surtout François Ozon. « François Ozon, si tu m’entends », a-t-il ainsi lancé en direct. Et il a été entendu, puisque le cinéaste a répondu dans la foulée sur Twitter : « I hear you » ! Le rendez-vous est pris.