BOX-OFFICE La suite suit les traces du premier film, et pourrait faire mieux que les deux plus gros succès de 2018, «Les Tuche 3» et «La Ch'tite famille»...

Détail de l'affiche de «Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu?». — UGC Distribution

Avec plus de douze millions d’entrées, le premier Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? est encore aujourd’hui le sixième plus gros succès au box-office pour un film français, derrière Bienvenue chez les Ch’tis, Intouchables ou encore La Grande vadrouille. Et sa suite pourrait faire aussi bien, voire mieux. En effet, comme le rapporte Le Parisien, le film de Philippe de Chauveron a déjà réuni 1.853.000 de spectateurs en cinq jours d’exploitation. Si ce chiffre prend en compte les avant-premières du 1er janvier dernier, ce sont tout de même 1,1 million de personnes qui se sont pressées dans les salles rien que ce week-end.

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? a ainsi déjà réalisé le treizième meilleur démarrage de tous les temps pour un film français, et suit les traces des deux succès de 2018, Les Tuche 3 et La Ch’tite famille, qui avaient également attiré deux millions de personnes la première semaine, avant de finir leur carrière aux portes des six millions. Mais les vacances d’hiver arrivent, et la comédie de Christian Clavier pourrait les franchir.