Extrait du teaser de «Hobbs & Shaw», spin-off de «Fast and Furious» avec Dwayne Johnson et Jason Statham — Universal Pictures

Avec son match de foot, sa mi-temps en chansons et ses nombreuses pubs et trailers, le Super Bowl n’est pas seulement le rendez-vous sportif de l’année aux Etats-Unis mais également un événement populaire incontournable, et un condensé du soft power américain. Les studios en profitent pour mettre en avant leurs productions à venir, à l’instar d’Avengers : Endgame, suite directe d’Infinity War et baroud d’honneur de Marvel, de Captain Marvel qui devance ses petits copains super-héros d’un mois en mars, ou encore de Toy Story 4 de Pixar, que personne n’avait demandé mais que tout le monde attend.

Parmi les nouveautés, enfin façon de parler, Fast and Furious est de retour non pas avec un neuvième épisode mais un spin-off centré sur les personnages de Dwayne Johnson et Jason Statham, dont le duo improbable volait la vedette à Vin Diesel et consorts dans le dernier film. Hobbs & Shaw s’annonce comme une buddy movie d’action généreux, du genre jeep versus hélicoptère. Sont aussi attendus le film d’horreur Scary Stories to Tell in the Dark produit par Guillermo Del Toro, ou le revival de La Quatrième dimension par Jordan Peele, le réalisateur de Get Out.