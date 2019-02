View this post on Instagram

Un film a voir absolument pour tous les amoureux et nostalgique comme moi du club Dorothée. De l humour bien gras mais intelligemment dosé, qui ne fais pas dans la surenchère et qui du début à la fin te fais rire. C est sans compter sur tous Les clin d’œil aux années 90 et aux mangas qui ont bercé notre enfance tels que Ranma 1/2, DBZ (avec un guest de Tortue Génial) ...etc On sent que le film a clairement été fais avec de la passion par des passionnés. #nickylarson #nickylarsonlefilm #philippelacheau #elodiefontan #clubdorothee #cityhunter