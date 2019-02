DOCUMENTAIRE Peter Jackson prépare un documentaire sur les Beatles, basé sur 55 heures d’images inédites des Fab Four en studio, tournées entre le 2 et le 31 janvier 1969, au moment de l’enregistrement de leur dernier album, « Let It Be »…

John Lennon, George Harrison, Paul McCartney et Ringo Starr des Beatles. — LA/SUNSHINE INTERNATIONA/SIPA

Une immersion au sein des dernières heures du plus grand groupe de l’histoire ! Le réalisateur du Seigneur des anneaux, Sir Peter Jackson, prépare le documentaire ultime sur les Beatles, basé sur 55 heures d’images inédites des Fab Four en studio tournées entre le 2 et le 31 janvier 1969, a annoncé ce jeudi Apple Corps Ltd. et WingNut Films Ltd. dans un communiqué.

« Etre la petite souris dans le studio »

Ces images, unique témoignage du travail des Beatles en studio, étaient à l’origine destiné à une émission spéciale pour la télévision. « Avec ces 55 heures d’images inédites et les 140 heures d’audio mises à notre disposition, ce film sera l’expérience ultime "d’être la petite souris dans le studio" dont rêvent les fans des Beatles depuis longtemps. La machine à remonter le temps nous ramène en 1969 et nous nous asseyons dans le studio en regardant ces quatre amis faire de la bonne musique ensemble », se réjouit Peter Jackson.

Le point d’orgue du tournage fut le concert légendaire des Beatles sur le toit des bureaux d’Apple à Londres. Let it be, issu de ces sessions, est le douzième et dernier album original publié par les Beatles. L’opus sort dix-huit mois plus tard en mai 1970, il est associé à la dissolution du groupe.

« La réalité est très différente du mythe »

« La réalité est très différente du mythe », commente Peter Jackson. Et de poursuivre : « C’est tout simplement un trésor historique incroyable. Bien sûr, il y a des moments de drame - mais aucune des discordes à laquelle ce projet a longtemps été associé. Regarder John, Paul, George et Ringo travailler ensemble, créer des chansons devenues des classiques à partir de rien, n’est pas seulement fascinant, c’est drôle, réjouissant et étonnamment intime », se félicite le cinéaste oscarisé.



Peter Jackson travaillera avec ses partenaires, de They Shall Not Grow Old : la productrice Clare Olssen et le monteur Jabez Olssen. Les images seront restaurées au Park Road Post à Wellington, en Nouvelle-Zélande, en utilisant les techniques développées pour le documentaire sur la Première Guerre mondiale, nommé pour le BAFTA du meilleur documentaire. Pas encore de date de sortie pour ce film, réalisé avec la bénédiction de Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr, Yoko Ono Lennon et Olivia Harrison. Après la sortie documentaire de Peter Jackson, une version restaurée du film original Let It Be, réalisé par Michael Lindsay-Hogg, sera également disponible.