TOURNAGE Le casting de cette comédie, co-écrite par Michaël Youn et supervisée par Akhenaton, réunira Rayane Bensetti dans le rôle principal, ainsi que Jul...

Le groupe IAM lors des Victoires de la musique en 2015, à Paris. — NIVIERE/SIPA

« Stan Smith aux pieds le regard froid

Ils scrutaient la salle le trois-quart en cuir roulé autour du bras

Ray Ban sur la tête survêtement Tacchini

Pour les plus class les mocassins Nebuloni »

Si ces paroles vous rappellent vos folles soirées de l’été 1994, un voyage dans le temps, « via planète Marseille », sera bientôt réalisable… Et réalisé. Le célèbre tube du groupe de rap IAM, Je danse le mia (extrait de l’album Ombre est lumière) va faire l’objet d’une adaptation cinématographique, d’ores et déjà en « développement avancé », selon une information du magazine professionnel Film français relayée par Le Parisien.

Cameo et Shalamar

L’acteur Rayane Bensetti (ex-vainqueur de Danse avec les stars, vu dans Clem, Tamara et bientôt dans Let’s Dance) tiendra le rôle principal de ce long-métrage co-écrit par Michaël Youn (Les Onze Commandements, La Beuze) avec Matt Alexanderet (Le Boulet). Ce dernier sera aussi à la réalisation.

Akhenaton, membre emblématique et leader d’IAM, supervisera le tout. L’histoire sera celle d’un jeune Marseillais des années 1980, fan de hip-hop, de Cameo ou Shalamar (comme dans la chanson), téléporté en 2019. Il rencontrera dans la cité phocéenne les rappeurs d’aujourd’hui, dont Naps et Jul, qui apparaîtront dans leur propre rôle.

L’univers d’une génération

Je danse le mia a été le premier grand succès du rap en France. La chanson évoque les soirées des boîtes de nuit marseillaises de l’époque. Le véritable sujet n’est pourtant ni la danse, ni l’évocation des années 1980, mais la fuite du temps. Il n’existe d’ailleurs aucune danse nommée « mia » à Marseille. Ce terme a été inventé par IAM et représente l’anagramme du nom du groupe. C’est l’univers de toute une génération, la fuite du temps, voire la perte de la jeunesse, qui est évoquée dans les paroles. Le film lui, retiendra sûrement l’effet comique du décalage générationnel qui oppose les années 1980 et le présent.

Avis aux nostalgiques, ils pourront se rendre à ce long-métrage (tout simplement intitulé : Je danse le mia) en Renault 12, le volant « avec la moquette », nuque longue, chemise ouverte et chaîne en or qui brille. Et peut-être pourront-ils entendre « des filles dire "Hayya, IAM, ils dansent le MIA" ».