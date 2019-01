«Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» — Sundance Institute

On savait déjà que Zac Efron allait jouer le tueur en série Ted Bundy dans un film ; on a désormais la première bande-annonce. L’acteur a partagé lui-même la vidéo ce vendredi sur son compte Twitter :

Le film, intitulé Extremely Wicked, Shockinly Evil and Vile, s’intéressera aux meurtres (au moins une trentaine) commis par Ted Bundy, ainsi qu’à sa relation avec sa petite amie Liz, incarnée par Lily Collins. On retrouvera également au casting John Malkovich, et Kaya Scodelario de la série Skins.

Réactions mitigées

Mais les réactions sont pour l’instant plutôt mitigées. De nombreux internautes ont en effet critiqué le ton de la bande-annonce, qui semble plutôt léger pour un film sur un homme ayant commis de très nombreux meurtres, viols et actes de nécrophilie. On y entend une musique rock plutôt entraînante, et le montage évoque ceux généralement réservés aux bandes-annonces de films d’action.

« Le plus flippant avec ce trailer, c’est qu’il donne l’impression que Ted Bundy était l’équivalent de Brad Pitt dans Ocean’s 11, au lieu d’un véritable tueur en série avec au moins 30 victimes confirmées ».

« C’est perturbant de voir que ce trailer, à travers son montage et sa musique, glorifie Bundy comme s’il était une rockstar stylée. Je comprends que c’est Zac Efron, et je sais que Ted Bundy était charismatique, mais est-ce qu’on a vraiment besoin de s’attarder sur les abdos du tueur ? ».

D’autres ont cependant avancé que le film essaie justement de montrer à quel point Ted Bundy avait pu duper les gens autour de lui : « Ted Bundy était un Américain typique et très charismatique, que personne ne suspectait. »

Une chose est sûre, Joe Berlinger, le réalisateur du film, connaît bien son sujet, puisqu’il est également l’auteur d’une série documentaire sur Ted Bundy, actuellement sur Netflix. Le film, qui sera certainement attendu au tournant, n’a pour l’instant pas de date de sortie.