Quentin Tarantino en 2018 — WENN

Once Upon a Time in Hollywood, le prochain film de Quentin Tarantino, est peut-être un des films les plus attendus de l’année 2019. Et l’on peut désormais contempler de nouvelles images du film et du tournage pour patienter avant la sortie.

Vanity Fair, qui a obtenu les images en exclusivité, en a partagé quelques-unes sur Twitter :

“Once Upon a Time . . . in Hollywood,” Quentin Tarantino’s ninth film, is a sprawling tale of counterculture California and the final days of Hollywood’s Golden Age https://t.co/dD7akAB3mb pic.twitter.com/8bkwTV78CI — VANITY FAIR (@VanityFair) January 25, 2019

Une histoire qui a choqué l’Amérique

Basé sur les meurtres de Charles Manson, qui ont terrorisé Los Angeles en 1969 et marqué à jamais l’histoire des Etats-Unis, le film affiche un casting prestigieux : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, et Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate, la victime la plus célèbre de Manson.

La sortie en France est pour l’instant prévue pour le 14 août, mais selon les rumeurs, le film pourrait être présenté au prochain festival de Cannes, qui aura lieu en mai 2019.