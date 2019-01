View this post on Instagram

***WATCH THE FULL TRAILER for “The Death and Life of John F. Donovan” on YouTube LINK IN BIO. Friends, I am so proud to share the trailer for this film with you. It has been a labor of love and perseverance. I’ve learned more making this movie than I ever did before. I am so grateful to @marsfilms for believing in me and in this film. Their support has been unfaltering, and their passion has remained, in spite of the wait, unchanged. “Ma vie avec John F. Donovan” hits the big screen in France on March 13th. Unfortunately, I do not know when it will be released in other countries, and more importantly, I am not, nor have ever been, and never will be, in charge of deciding when it will be released. Just like I never was in charge of deciding when this trailer would be revealed. Please know that my only wish since the very beginning of this adventure was to share everything with you. And never to hold back. Now the time has come to let go of the film. It's yours. I hope it finds you, and brings you joy and hope. ***REGARDEZ LA VERSION INTÉGRALE DE LA BANDE-ANNONCE de "Ma vie avec John F. Donovan" sur YouTube. Lien dans ma bio. Mes amis, je suis si fier de partager avec vous la bande-annonce de ce film. Ce fût un processus complexe, une quête de longue haleine, portée par l'amour et la persévérance. J'ai appris davantage sur ce film que jamais auparavant. Je suis reconnaissant à @marsfilms pour leur foi en moi, et en ce projet. Leur soutien depuis le premier jour fût indéfectible ; leur passion, inchangée, malgré l'attente. "Ma vie avec John F. Donovan" sortira en France le 13 mars prochain. Malheureusement, je ne sais pas quand il sortira dans d'autres pays. Je ne suis pas en charge, d'ailleurs, ni ne l'ai, jamais été et ne le serai jamais, de décider quand il sortira. Tout comme je n'étais pas en charge de décider du moment où il conviendrait de révéler cette bande-annonce. Sachez que mon seul désir depuis le début de cette aventure a toujours été de tout partager avec vous. De ne rien vous cacher. Le moment est venu de laisser aller ce film, m'en départir. Il est à vous. Je souhaite qu'il vous trouve, et qu'il vous apporte une forme de joie et d’espoir.