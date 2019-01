The Big Lebowski — Mission distribution

Va-t-on revoir le Dude sur grand écran ? La question peut sérieusement se poser depuis que Jeff Bridges a posté une mystérieuse vidéo sur Twitter, accompagnée de la légende « On ne peut pas vivre dans le passé, mec. Plus de détails plus tard. » Dans la vidéo, l’acteur apparaît son costume désormais culte de The Dude : pyjama, vieux gilet et lunettes de soleil. A la fin de la vidéo, une date : le 3 février 2019, c’est-à-dire la date du Superbowl.

Can’t be living in the past, man. Stay tuned. pic.twitter.com/zL2CLYhGAM — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) January 24, 2019

Une annonce prévue pour le Superbowl ?

Que signifie ce teaser ? Le Superbowl, finale du championnat national de football américain, est l’événement le plus regardé par les téléspectateurs américains, et un moment très disputé par les publicitaires et les distributeurs. C’est notamment le soir du Superbowl que sont révélées les bandes-annonces de films ou séries très attendus. On peut donc imaginer qu’une grosse annonce sera faite en rapport avec le Dude, et donc, peut-être, une suite au film culte des Frères Coen.

A moins qu’il n’y ait un rapport avec le spin-off Going Places, réalisé par John Turturro et inspiré à la fois par The Big Lebowski et les Valseuses ? On n’en sait pas plus pour l’instant, mais l’espoir fait vivre. Rendez-vous le 3 février.