Le siège de Netflix à Los Gatos en Californie. — SIPANY/SIPA

Netflix se fait une vraie place à Hollywood. La plateforme de streaming a reçu de Hollywood son premier vrai gage de légitimité avec Roma, retenu aux Oscars dans la catégorie reine du meilleur film, mais la plateforme est encore loin de faire l’unanimité car son modèle, critiqué, n’a que peu évolué.

Outre 15 nominations aux Oscars de films produits par Netflix, le géant vient d’être accepté comme membre du prestigieux lobby du cinéma américain : la Motion Picture Association of America (MPAA), selon Techcrunch ce mercredi. Une première. Netflix est la première plateforme de streaming et le premier géant de la tech à intégrer la puissante association professionnelle de Hollywood qui rassemble les six plus grands studios californiens : Disney, Fox, Paramount, Sony, Universal et Warner Bros.

Un Lion d’or à Venise

Déjà bien reçu aux festivals de Toronto (8 films sélectionnés) et Venise, où Roma a reçu le Lion d’or, Netflix n’est désormais plus indésirable à Hollywood, même si le tapis rouge n’est pas déroulé pour autant.

Dès l’annonce des nominations, mardi, les chaînes de cinéma AMC et Regal, qui sont, de très loin, les deux premiers acteurs du marché, ont indiqué qu’elles ne diffuseraient pas Roma dans le cadre de leur programme traditionnel spécial Oscars. AMC a expliqué que, n’ayant pu diffuser le film à sa sortie, car Netflix ne lui en avait pas accordé le droit, elle choisissait de faire l’impasse.

Roma diffusé dans 900 salles dans le monde

Au total, Roma a été diffusé dans 900 salles dans le monde, soit plus qu’aucun autre film jamais produit par Netflix, même si le groupe n’a communiqué aucun chiffre de recettes au box-office. « Les gens aiment les films… chez eux et au cinéma », a martelé la plateforme dans sa lettre aux investisseurs, publiée jeudi.

Et Netflix a fait beaucoup plus qu’assurer au film une sortie en salle pour se plier aux exigences de l’industrie, en lançant une campagne marketing très agressive, à coups d’événements, d’affichage, voire de spots sur des chaînes traditionnelles, selon le site Fast Company.