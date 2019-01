Statuette des Césars. Illustration. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Et les nommés aux Césars 2019 sont… Les noms des réalisateurs, films et acteurs en lice pour les plus prestigieuses récompenses du cinéma français ont été dévoilés ce mercredi. Au total, 4.303 professionnels du 7e art ont eu jusqu’à mardi minuit pour désigner leurs coups de cœur de 2018 parmi une longue liste de films, dont 226 éligibles au césar du meilleur film, l’un des trophées les plus courus. La remise des statuettes de 3,7 kg créées par le sculpteur César aura lieu le 22 février à la salle Pleyel à Paris.

La 44e cérémonie des Césars, qui sera retransmise en clair sur Canal+, sera présidée par l'actrice franco-britannique Kristin Scott Thomas, avec le comédien et humoriste Kad Merad en maître de cérémonie. Un césar d’honneur sera remis à l’acteur américain Robert Redford.

Voici la liste complète des nommés aux Césars 2019.

Dans la catégorie du meilleur film

La douleur, En liberté !, Les Frères Sisters, Le Grand Bain, Guy, Jusqu’à la garde, Pupille.

Dans la catégorie de la meilleure actrice

Elodie Bouchez (Pupille), Cécile de France (Mademoiselle de Joncquières), Léa Drucker (Jusqu’à la garde), Virginie Efira (Un amour impossible), Adèle Haenel (En liberté), Sandrine Kiberlain (Pupille), Mélanie Thierry (La Douleur).

Dans la catégorie du meilleur acteur

Romain Duris (Nos batailles), Vincent Lacoste (Amanda), Denis Ménochet (Jusqu’à la garde), Édouard Baer (Mademoiselle de Joncquières), Gilles Lellouche (Pupille), Alex Lutz (Guy), Pio Marmai (En liberté).

Dans la catégorie de la meilleure réalisation

La douleur, En liberté, Les Frères Sisters, Le Grand Bain, Guy, Jusqu’à la garde, Pupille.

Dans la catégorie du meilleur premier film

L’Amour flou, Les Chatouilles, Jusqu’à la garde, Sauvage, Shéhérazade.

Dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle

Isabelle Adjani (Le monde est à toi), Leïla Bekhti (Le Grand Bain), Virginie Efira (Le Grand Bain), Audrey Tautou (En liberté), Karin Viard (Les Chatouilles).

Dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle

Jean-Hughes Anglade (Le Grand Bain), Damien Bonnard (En liberté), Clovis Cornillac (Les Chatouilles), Philippe Katerine (Le Grand Bain), Denis Podalydès (Plaire, aimer et courir vite).

Dans la catégorie du meilleur espoir masculin

Anthony Bajon (La Prière), William Lebghi (Première Année), Karim Leklou (Le monde est à toi), Dylan Robert (Shéhérazade), Thomas Giora (Jusqu’à la garde).

Dans la catégorie du meilleur espoir féminin

Ophélie Bau (Mektoub, my love : Canto Uno), Galatéa Bellugi (L’Apparition), Jehnny Beth (Un amour impossible), Lily-Rose Depp (L’Homme fidèle), Kenza Fortas (Shéhérazade).

Meilleur film étranger

Three Billboards, les panneaux de la vengeance, Capharnaüm, Cold War, Girl, Hannah, Nos batailles, Une affaire de famille.