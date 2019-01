VIDEO. Omar Sy, l'acteur qui s'engage à faire rire et réfléchir

Omar Sy dans Yoa de Philippe Godeau — Pathé

Omar Sy révèle sa nature généreuse dans « Yao » où il joue un acteur français partant à la découverte de ses racines sénégalaises.

Le comédien est devenu l’une des personnalités les plus appréciées de France.

Sa générosité n’est sans doute pas étrangère à l’affection que lui porte le public.

Ce n’est pas pour rien qu’Omar Sy est devenu l’une des personnalités les plus appréciées des Français. Depuis qu’on l’a découvert dans le SAV de Canal + avec Fred Testot, la carrière du comédien s’est envolée comme en témoigne la vidéo créée par 20Minutes. En France comme à Hollywood où il a côtoyé dinosaures et X-Men, tout lui réussit.

Sincère et généreux

D’Intouchables qui lui valut un César à Yao où son personnage découvre ses racines sénégalaises, le comédien a su imposer son charisme et sa générosité tant à l’écran que dans la vraie vie. « Je me contente d’agir selon mon cœur sans chercher plus loin, confie-t-il à 20 Minutes. C’est pour cela que j’ai apporté un soutien immmédiat aux pompiers de Paris après l’explosion de la boulangerie. » Ce type de réactions spontanées justifie tout autant l’affection des fans qu’une carrière riche en éclats de rire et en moments d’émotions.