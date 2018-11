VIDEO. Stan Lee n'est pas (vraiment) mort, ses prochains caméos en exclusivité

SUPER-HÉROS Légende du comics, créateur de Spider-Man et des Avengers, Stan Lee hante également et pour longtemps les productions Marvel de sa présence et de sa bonne humeur...

Stan Lee dans «The Amazing Spider-Man: Le destin d’un Héros» — Sony Pictures Releasing France

Et l’Oscar du meilleur caméo est attribué à… Stan Lee ! Si cette catégorie existait vraiment, la légende du comics, disparue lundi, l’aurait remportée haut la main. Il avait même plaisanté sur sa création il y a quelques années : « Après avoir sauvé le monde, notre prochaine mission est de convaincre Hollywood d’avoir un Oscar du meilleur caméo. » Dès les années 40, Stan Lee apparaît au détour d’une phrase du comics All Winners, puis en dessin dans Astonishing.

After we save the world, our next mission will be to convince Hollywood to have an Oscar for Best Cameo. Till then—Excelsior! — stan lee (@TheRealStanLee) January 9, 2011

Mais il devient un visage connu du grand public à partir du téléfilm Le Procès de l’incroyable Hulk en 1989, et multipliera les apparitions dans les adaptations ciné et télé de ses créations (Spider-Man, Iron Man, Hulk, X-Men, Daredevil, Avengers…), et plus généralement dans les productions Marvel. Au total, une cinquantaine de caméos, plus que le maître du suspense Alfred Hitchcock, qui apparaissait systématiquement dans ses films. Le boss de Marvel Studios, Kevin Feige, a d’ailleurs confirmé que Stan Lee sera bien dans Avengers 4, suite d’Infinity War : « Je ne peux pas vous en dire plus, mais Stan a toujours apprécié les surprises. » 20 Minutes a imaginé ses prochains caméos, et le futur de Marvel avec ou sans son papa.

Avengers 4

Suite directe et tourné dans la foulée d’Infinity War, cet Avengers 4 reste un mystère à quelques mois de sa sortie. Seules certitudes, ce sera la dernière fois que Chris Evan portera le costume de Captain America, et Stan Lee avait déjà tourné son caméo avant sa disparition. Et si les deux étaient liés ? Stan Lee pourrait être celui qui raccroche le bouclier du premier Avenger dans les archives du SHIELD. Mais disons-le, on pense plutôt que Stan Lee pourrait être l’un des invités… à l’enterrement de Steve Rogers. On voit mal le super-héros étoilé prendre sa retraite, et beaucoup l’imaginent se sacrifier pour vaincre Thanos. Réponse, et peut-être émotion, le 24 avril 2019.

Captain Marvel

Avant Avengers 4, Marvel proposera le 6 mars son premier film consacré à une super-héroïne, la bien nommée Captain… Marvel. Moins connue que la Wonder Woman de DC Comics, elle est en fait Carol Danvers, pilote de l’Air Force, qui va devenir l’un des personnages les plus puissants de l’univers et se retrouver en plein conflit entre deux races extraterrestres, les Kree et les Skrulls. Dans les années 1990.

Car oui, Captain Marvel se déroule avant les événements du Marvel Cinematic Universe, avant le premier Iron Man. On y croisera un Samuel L. Jackson rajeuni numériquement en Nick Fury, et des fans se sont demandé sur Reddit si Stan Lee aura le droit au même traitement, à l’image de la princesse Leia dans Star Wars - Rogue One. Mais il pourrait aussi ne pas apparaître du tout, comme cela a été confirmé par Entertainment Weekly pour X-Men - Dark Phoenix.

Spider-Man : Far From Home et New Generation

Stan Lee n’a jamais caché son admiration pour la trilogie de Sam Raimi sur Spider-Man, son super-héros le plus célèbre et le plus apprécié. Cela ne l’a pas empêché de faire un petit coucou dans les films avec Andrew Garfield, et plus récemment dans Homecoming en vieux voisin grincheux de Peter Parker. Il n’est pas dit qu’il apparaisse dans la suite Far Frome Home, le 3 juillet prochain dans les salles.

Mais il sera dès le 12 décembre dans le film d’animation Spider-Man : New Generation. Il y prête à la fois sa voix et ses traits à un gérant de magasins de costumes dans lequel se rend Mike Morales. Plus facile à organiser qu’un tournage live, Stan Lee appréciait ses caméos animés et vocaux, jusqu’à apparaître - sacrilège et humour - dans un film DC, Teen Titans Go ! To the Movies.

Les Gardiens de la galaxie Vol. 3

Réalisateur viré, acteurs en colère, tournage en suspens… Les Gardiens de la galaxie Vol. 3 connaît le pire des développements, et devrait rater sa date supposée de sortie en 2020. S’il sort un jour. Dommage, car le film aurait pu nous donner le fin mot de tous ces caméos. En effet, il existe une théorie selon laquelle les apparitions de l’auteur et dessinateur dans les productions Marvel ne sont pas dû au hasard, ou à l’humeur du moment.

Qu’il y soit DJ, barman, vétéran ou postier, Stan Lee serait surtout un Watcher, un Gardien. Les Watchers, qu’il a lui-même créés sur le papier avec Jack Kirby, sont l’une d’une plus puissantes et plus anciennes espèces et veillent sur l’univers et ses habitants. Or, Stan Lee apparaît à leurs côtés dans Les Gardiens de la galaxie Vol. 2. Stan Lee, une sorte de Dieu ? C’est l’explication la plus logique. Excelsior !