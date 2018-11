«Toy Story 4»: Pixar et Disney dévoilent le premier teaser

ANIMATION Les studios Disney et Pixar ont dévoilé ce lundi le premier teaser de «Toy Story 4»….

Les héros de la saga «Toy Story» — The Walt Disney Company France

Retour dans le monde des jouets. Disney a dévoilé ce lundi le premier trailer du quatrième volet de la saga de film d’animation Pixar Toy Story. Dans ce teaser, on découvre une farandole avec tous nos héros comme Woody, Buzz, Jessie, Rex, Mr et Mme Patate ou encore Zigzag, mais aussi un petit nouveau, Forky, une fourchette en plastique peureuse sur le son de Clouds de Joni Mitchell.

Dans ce nouvel opus réalisé par Josh Cooley, Woody et sa bande entameront un long voyage hors de la chambre de Bonnie, et découvriront « à quel point le monde peut être grand pour un jouet ». Pour en savoir plus, il faudra patienter sa sortie en salle, le 26 juin.