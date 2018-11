VIDEO. «Les Animaux Fantastiques»: Révisez vos sortilèges avant de courir voir «Les Crimes de Grindelwald»

Eddie Redmayne dans Les Animaux Fantastiques : Les crimes de Grindelwald de David Yates — Warner Bros France

L’action des « Crimes de Grindelwald » commence juste après « Les Animaux Fantastiques ».

On y retrouve beaucoup des mêmes personnages.

Tous ont leurs propres soucis, tandis que le sorcier du titre menace de prendre le pouvoir.

Les fans et les enfants sont au taquet pour la sortie des Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald de David Yates. Ceux qui n’ont pas vu le premier volet pourraient se sentir perdus. D’un coup de baguette magique, 20 Minutes leur rafraîchit la mémoire.

Qui sont les gentils ?

Dans le camp des sympas se trouve Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne), spécialiste des bestioles étranges qui donnent son titre au film. On l’a quitté alors qu’il partait pour Londres afin d’écrire son livre, future bible de l’école de Poudlard. Il va être soutenu par Albus Dumbledore ( Jude Law), jeune professeur de magie à Poudlard.

Qui sont les méchants ?

Grindelwald (Johnny Depp) fait clairement partie des mauvais éléments. Après s’être fait d’abord remarquer sous les traits de Percival Graves ( Colin Farrell), il a retrouvé son apparence d’origine. Il allait être jeté dans la prison d’Azkaban à la fin des Animaux Fantastiques, mais jurait d’en sortir au plus vite. Il veut détruire le monde des « moldus » (non sorciers).

Qui peine à choisir son camp ?

Croyance (Ezra Miller), enfant maltraité par une mère adoptive indigne, ne sait plus à quel sorcier se vouer. Il a échappé à la mort à laquelle l’avaient condamné les Aurors (agent du Ministère de la magie) du premier film. Très perturbé, il est en quête de révélation sur ses origines. Il est habité par une grande colère et contrôle mal ses pouvoirs.

Qui aime qui ?

A New York, Norbert Dragonneau a sympathisé avec Jacob, un pâtissier moldu (Dan Fogler). Ils ont rencontré deux sœurs enchanteresses, Tina ( Katherine Waterston) et Queenie ( Alison Sudol) et l’amour les a frappés tous les deux. Malencontreusement séparés par les circonstances à la fin du premier volet, ils ne parviennent pas à tirer un trait sur leurs histoires. Des affaires à suivre…

Que peut-on attendre (sans spoiler) ?

C’est à Paris en 1927 que les héros et leurs ennemis vont régler leurs comptes pour le deuxième volet d’une saga de cinq films. Des personnages incarnés par Zoë Kravitz et Callum Turner vont aussi prendre une importance capitale dans ce récit riche en créatures craquantes et en démonstrations de magie. Et maintenant « Lumos » ! (sort permettant d’allumer les baguettes et les projecteurs de cinéma)…